Mediante la Resolución 1020 de 2026 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se conoció que el departamento del Cesar no registra nuevas ESE categorizadas en riesgo medio ni alto.

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En este sentido, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila destacó el impacto positivo que representa esta evaluación para el departamento y asimismo para los usuarios del sistema público de salud. “Hoy podemos decir que nuestra red pública hospitalaria se mantiene sólida financieramente, lo que demuestra un trabajo comprometido, técnico y de permanente seguimiento por parte de la Secretaría de Salud Departamental”, reafirmó la mandataria.

Cabe recordar que, la categorización del riesgo fiscal y financiero es uno de los mecanismos implementados por el Gobierno nacional para evaluar las condiciones económicas, financieras y administrativas de las Empresas Sociales del Estado.

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Esta medición permite identificar la capacidad que tienen las ESE para sostener su operación y garantizar la prestación de los servicios de salud a la población.

Dentro de la evaluación realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la mayoría de las ESE del Cesar fueron categorizadas ‘Sin riesgo’, entre ellas hospitales de municipios como Aguachica, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, González, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín y Valledupar.

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Asimismo, la Secretaría de Salud Departamental destacó que continuará brindando acompañamiento técnico permanente a las instituciones hospitalarias del departamento, especialmente a aquellas que requieren fortalecimiento administrativo y financiero para mantener la estabilidad alcanzada.

“Seguimos fortaleciendo el compromiso con las ESE públicas del departamento. Continuaremos realizando asistencias técnicas y acompañamiento permanente a nuestros hospitales para evitar que alguna institución sea categorizada en riesgo medio o alto”, aseguró la secretaria de Salud Departamental, Georgina Sánchez.