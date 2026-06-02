Durante un recorrido por varias obras para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char aseguró este martes que la administración está comprometida con mejorar la cobertura operativa de la Policía Metropolitana, optimizar los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudad.

De esta manerae, el mandatario contó que se hizo una revisión al avance de las cuatro megaestaciones de Policía que tendrá la ciudad.

“Estamos invirtiendo muchísimo en la seguridad, le estamos dando las herramientas a nuestra Policía Nacional para que estén más cerca de la gente. La criminalidad está insaciable en Colombia, las bandas criminales están tomándose los barrios, la extorsión no para, pero nosotros no bajamos la guardia. Hablamos con la Policía todos los días y les damos los equipos, las herramientas, la tecnología y los espacios para que estén más cerca de la gente”, comentó.

Char aseguró que estas obras representan seguridad para el ciudadano y dignidad para los agentes:

“Esto es dignidad para nuestros agentes de la Policía, para que puedan hacer una mejor tarea, pero también es mostrarle a Colombia y mostrarle a las bandas criminales que Barranquilla no baja la guardia, que Barranquilla le entrega los recursos a nuestra Policía y a nuestro Gaula, para que la tarea sea mucho más rigurosa y le podamos devolver a nuestra gente la seguridad que se merece”, expresó.

Dicho esto, la administración distrital informó el avance en las cuatro megaestaciones que se construyen en las localidades de Barranquilla.

Con respecto a la Estación de Policía Malecón de Rebolo se presenta más del 95 % de avance. Si bien esta estación no existía previamente dentro del organigrama de la Policía Metropolitana de Barranquilla, su construcción responde al fortalecimiento de la presencia policial en el sector del Malecón de Rebolo, nuevo punto turístico y de espacio público del Distrito.

A su vez, esta infraestructura surge por un análisis de criminalidad y convivencia ciudadana del área suroriental .Esta obra tendrá cobertura para los barrios Rebolo y El Boliche. Además, tiene adscritos los CAI Rebolo y Cervecería.

Sumado a esto, se busca descongestionar las funciones operativas de la estación de Policía San José y se mejora la atención integral del servicio policial en la zona.

En lo que concierne a la Estación de Policía Riomar, que se construye en el núcleo de esa localidad, se pretende mejorar la operatividad y las condiciones de servicio. A la fecha, cuenta con cerca del 70 % de avance de obra.

Esta infraestructura tendrá cobertura para los barrios Villa Santos, El Poblado, Altamira, San Vicente, Santa Mónica, Paseo de la Castellana, Buenavista, Altos del Limón, Palmar del Río, Altos de Riomar, Riomar, Villa del Este, Solaire Norte, Andalucía, El Limoncito, Las Tres Ave Marías, La Floresta, San Salvador, San Marino, Siape, Las Flores, Zona Industrial Norte y el corregimiento La Playa. Además, tendrá adscritos los CAI La Electrificadora, Villa Santos, Las Flores, Villa Carolina, Plaza del Parque y la Subestación La Playa.

La obra también incrementará la presencia policial en una zona de alta dinámica comercial y residencial, optimizando la movilidad operativa y la atención al ciudadano.

Otras obras

El Distrito de Barranquilla dio a conocer que la estación de Policía Caribe Verde reporta cerca del 60 % de avance y funcionará dando respuesta al acelerado crecimiento poblacional del suroccidente de Barranquilla, derivado de desarrollos urbanísticos y proyectos de vivienda de gran escala.

El proyecto tendrá cobertura en los barrios Caribe Verde, Villa San Pablo, El Pueblo, Los Ángeles 1, 2 y 3, Villa San Carlos 2, Bernardo Hoyos, La Pradera, Los Olivos II, Pinar del Río y Ciudadela de Paz. Además, tendrá adscritos los CAI Villas de San Pablo, Los Olivos, Villa de la Cordialidad y la Subestación Juan Mina.

De igual manera, permitirá mejorar significativamente los tiempos de respuesta, redistribuir la carga operativa y fortalecer el control territorial del Distrito IV de Policía.

Por otro lado, la Base de Distrito y Estación de Policía El Bosque, una infraestructura que antes se encontraba en condiciones críticas, fue demolida para dar paso a esta nueva infraestructura, acorde con su jerarquía operativa y administrativa.

Por tal motivo, podrá alojar más de 100 uniformados; además de las oficinas especializadas que tienen todas las estaciones, esta contará con dependencias propias de una base de distrito, como son oficina de comando, recursos humanos, planeación, estadística, centro de coordinación logístico, oficina COSEC, asuntos disciplinarios, programa bachilleres, seccional de tránsito y transporte, carabineros (EMCAR), oficina de SUBSIPOL y analistas SIPOL, oficina SUBSIJIN e investigadores y sala de crisis.

Tendrá cobertura en los barrios El Bosque, Las Malvinas, La Ceiba, Buena Esperanza, Cuchilla de Villate, Lipaya, Evaristo Sourdis, La Manga, Ciudad Modesto, 7 de Agosto, Los Olivos, La Paz, Los Robles, Romance, La Gloria, San Pedro Alejandrino, Cordialidad, La Esmeralda, El Valle, Villa Flor, California y Pumarejo.

Además, tendrá adscritos los CAI La Paz, San Pío X y San Vicente. Estas estaciones fortalecerán la capacidad institucional del Distrito, centralizando funciones estratégicas y ampliando la cobertura policial sobre las distintas zonas de la ciudad, devolviéndole la tranquilidad a los barranquilleros.