Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño y las altas temperaturas que se registran en la región Caribe, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable de agua y energía, con el fin de mitigar los impactos ambientales y contribuir a la sostenibilidad de la ciudad.

De acuerdo con las proyecciones climáticas, la probabilidad de que se presenten efectos adversos asociados a este fenómeno aumentó al 82% durante el trimestre actual y podría alcanzar el 96% hacia finales de año. Esta situación se presenta en medio de una disminución sostenida de las lluvias y del incremento de las alertas por incendios forestales en diferentes zonas del país.

Frente a este panorama, la administración distrital también señaló que viene desarrollando acciones enfocadas en la protección del medioambiente y en el bienestar de los ciudadanos, promoviendo medidas preventivas desde los hogares para enfrentar las condiciones climáticas extremas que se prevén para los próximos meses.

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Entre las principales recomendaciones para el ahorro de agua se encuentra realizar el riego de jardines y zonas verdes durante las horas de la tarde o la noche, cuando la evaporación es menor y el recurso puede ser aprovechado de manera más eficiente. Asimismo, se invita a utilizar la lavadora con cargas completas para optimizar el consumo de agua y energía y reutilizar el agua de los enjuagues en labores de limpieza.

Las autoridades también recomendaron tomar duchas cortas, cerrar las llaves mientras se realizan actividades cotidianas como cepillarse los dientes o lavar los utensilios de cocina, evitar el uso de mangueras para limpiar terrazas y acudir a centros especializados para el lavado de vehículos, donde existen sistemas diseñados para reducir el gasto de agua.

Igualmente, se insistió en la importancia de revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas de las viviendas para detectar y reparar posibles fugas que puedan generar desperdicio del recurso.

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En cuanto al consumo de energía, el Distrito invitó a los ciudadanos a realizar un uso eficiente de los electrodomésticos, especialmente de aquellos destinados a la refrigeración y climatización. Entre las recomendaciones se destaca mantener una adecuada ventilación de neveras y aires acondicionados para evitar sobrecalentamientos y mejorar su rendimiento.

Además, en lo que concierne al uso del aire acondicionado, se aconseja programar inicialmente los equipos a 26 grados centígrados y luego regularlos entre 22 y 23 grados, una temperatura que permite mantener el confort térmico sin incrementar excesivamente el consumo energético.

Sugirió realizar mantenimientos preventivos a las redes eléctricas internas y a los electrodomésticos, denunciar conexiones ilegales que puedan afectar la infraestructura de energía y aprovechar al máximo la ventilación natural de los hogares mediante la apertura de puertas y ventanas.

Otra de las recomendaciones es evitar abrir constantemente la nevera y desconectar equipos que no estén siendo utilizados, como cargadores, televisores, computadores y pequeños electrodomésticos, ya que continúan consumiendo energía aun cuando permanecen apagados.

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Asimismo, recordaron que cualquier anomalía relacionada con los servicios públicos puede ser reportada a través de las líneas de atención habilitadas por las empresas operadoras. Para temas relacionados con acueducto, alcantarillado y aseo está disponible la línea 116 de Triple A, mientras que para reportes asociados al servicio de energía se encuentra habilitada la línea 115.

La jefa de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, Dina Luz Pardo Olaya, reiteró que el objetivo de estas acciones es fomentar desde los hogares una cultura de cuidado ambiental y consumo responsable que permita afrontar de mejor manera la temporada de calor extremo y sus posibles consecuencias sobre la ciudad.