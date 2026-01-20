La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Metropolitana anunciaron el fortalecimiento de su ofensiva contra las estructuras del multicrimen, con el lanzamiento de una estrategia de recompensa dirigida a identificar, ubicar y capturar a personas señaladas de participar en delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Como parte de esta iniciativa, fueron puestos en circulación tres carteles informativos que contienen 20 siluetas de presuntos actores criminales, por quienes se ofrece recompensa a quienes suministren información veraz que permita su plena identificación y captura.

Según informaron las autoridades, esta acción está focalizada en sectores priorizados de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, donde se han detectado dinámicas criminales que actualmente son objeto de investigación.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, aseguró que la estrategia busca golpear directamente a las estructuras delincuenciales.

“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros .Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, afirmó.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, explicó que se están reforzando las capacidades institucionales para enfrentar estos delitos.

“Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario.

Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad.

La Policía informó que cualquier información puede ser suministrada de manera segura a través de la línea 123, al número 323 273 0948, o a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma oportuna, como parte del trabajo conjunto para prevenir nuevos hechos delictivos, fortalecer las investigaciones judiciales y avanzar en la judicialización de quienes afectan la tranquilidad de las comunidades.