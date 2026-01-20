En la noche de este lunes 19 de enero, en el barrio Villa Carolina del norte de Barranquilla, un menor de edad murió luego de caer, al parecer, de un noveno piso en un conjunto residencial.

Por medio de redes sociales se empezó a difundir que se trataría de un accidene doméstico. La Policía Metropolitana de Barranquilla y unidades de criminalística se encuentran en lugar de los hechos adelantando las investigaciones.

Hasta el momento no las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero testigos aseguran que el menor de edad, de unos 10 años, se subió a una silla tratando de llamar a otros niños.

Por el momento la información no se ha confirmado.

Vigilante fue brutalmente agredido en un conjunto residencial de Barranquilla

Un vigilante resultó gravemente herido en la noche del pasado domingo 18 de enero, tras ser atacado por varias personas cuando cumplía sus funciones en un conjunto residencial del norte de Barranquilla.

El hecho, calificado como un acto de intolerancia, ocurrió cuando el trabajador impidió el ingreso de un vehículo que no cumplía con las normas del lugar.

La víctima fue identificada como Danián Villamil, vigilante rondero del multifamiliar Palmeras del Caribe III, quien realizaba control de acceso cuando un automóvil con tres ocupantes intentó entrar al conjunto.

De acuerdo con el comunicado de la administración, el ingreso fue negado debido a que ya había pasado el horario permitido para visitantes, el vehículo no estaba registrado y, además, circulaba con un equipo de sonido a alto volumen, incumpliendo las normas de convivencia.

Ante la negativa, se produjo una discusión que terminó en una violenta agresión. Villamil fue atacado en dos ocasiones y sufrió múltiples laceraciones en la cabeza y un fuerte golpe, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica La Merced, donde permanece bajo observación médica y será sometido a estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

La administración del conjunto informó que acompaña a la familia del vigilante y colabora con las autoridades. Entre tanto, los familiares interpusieron denuncia penal por lesiones personales y tentativa de homicidio, mientras que el conjunto anunció que instaurará una acción legal por daño en bien ajeno.

Las autoridades aún no se han pronunciado para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.