El Gobierno nacional confirmó que continuará el proceso de diálogo y exploración con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) que operan en Barranquilla y el Atlántico, y anunció que se mantienen aplazados los traslados de integrantes de la estructura ‘Los Costeños’ y ‘Pepes’.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Consejería de Paz agradeció a las autoridades locales y a la ciudadanía por los aportes realizados al proceso de paz urbana, reconciliación y sometimiento a la justicia, y señaló que el Gobierno avanza en la definición de una hoja de ruta concertada con el territorio.

“El Gobierno avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación sociojurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz”, se lee en el comunicado.

Además, el Gobierno también hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía para reforzar sus acciones contra el crimen. “El Gobierno nacional insta a las autoridades territoriales y de Policía del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico a ahondar en el cumplimiento de sus competencias para el combate del crimen y garantizar la seguridad ciudadana”, y añadió que “los colombianos y colombianas merecemos unos Carnavales alegres y en paz”.

Por otro lado, en el documento se confirma que Camilo Pineda continuará como facilitador del proceso, con el acompañamiento del mediador Cyrillus Swinne, con quien se acordó una agenda de trabajo social enfocada en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla.

Asimismo, el Gobierno informó que el proceso de exploración sigue abierto no solo con ‘Los Costeños”, sino también con líderes de la estructura criminal ‘Los Pepes’, con el objetivo de “seguir definiendo la posibilidad de avanzar hacia la pacificación del territorio y la resolución de las violencias”.

Finalmente, la Consejería destacó la participación de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Concejo Distrital, señalando que sus aportes “han contribuido con luces importantes para la construcción conjunta de una paz que nos represente a todos”.

