La finalización del cese de actividades de la comunidad universitaria, que posibilitó la reanudación de las actividades académicas correspondientes al segundo semestre de 2025, no ahuyentó –del todo– al fantasma de la inestabilidad administrativa en la Universidad del Atlántico.

Este lunes se dieron a conocer una serie de decisiones judiciales y administrativas frente a la puja que se ha dado en los últimos meses frente a la rectoría.

En primer lugar, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías –a través de un fallo de tutela– validó la designación de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

De acuerdo con el documento conocido por EL HERALDO, el juzgado tomó la decisión de suspender –de manera transitoria– los efectos jurídicos de una serie de resoluciones que fueron emitidas por el Comité Electoral de la alma mater, a través de las cuales se anulaba la elección de Barrios Torres por presuntas anomalías en su hoja de vida.

En ese sentido, esta suspensión se extenderá “hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso-administrativo adopte una decisión definitiva sobre la legalidad de los actos administrativos relacionados con la elección y designación del rector para el periodo 2025–2029, o hasta por un término máximo de cuatro meses, lo que ocurra primero”.

Ese es el mismo plazo que tiene Barrios Torres para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y que revisen la decisión, usando el tipo de acción legal que considere más conveniente.

En la misma línea, el juzgado ordenó al Comité Electoral, así como a cualquier otra autoridad universitaria, que se “abstenga de adelantar, ejecutar o fundamentar cualquier actuación administrativa que tenga como sustento las Resoluciones N°. 002 y 003 de noviembre de 2025, mientras se mantenga vigente la suspensión ordenada en el numeral anterior”.

Además, puso de presente que esta decisión no se constituye en un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo superior que fue expedido para designar a Barrios como rector del principal centro de educación superior.

Cabe anotar que esta tutela fue presentada por Barrios Torres ante una presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del accionante.

Fuentes cercanas a este proceso aseguraron a EL HERALDO que si bien la tutela deja sin efecto las resoluciones del Comité Electoral que revocaron la inscripción, no hacen referencia alguna sobre la viabilidad de la intervención del Ministerio de Educación.

Por ese motivo, de acuerdo con la fuente, Rafael Pacheco continúa como rector temporal de la universidad, a pesar de la decisión de la Procuraduría de dar inicio a una investigación disciplinaria por desempeñarse en este cargo sin haber cumplido una sanción de suspensión de cuatro meses.

Investigación de Procuraduría

Por otro lado, la Procuraduría Regional del Atlántico anunció este lunes la apertura de una investigación disciplinaria en contra del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, con el objetivo de establecer si podía asumir el cargo teniendo en cuenta una sanción vigente en su contra.

Y es que la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses se encuentra registrada en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI). Por esa razón, Castillo Pacheco presuntamente estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos de acuerdo con la sanción que se encuentra vigente.

En el documento expedido por el Ministerio Público se pone de presente que, en una comunicación enviada en diciembre de 2025 por la Oficina de Control Disciplinario de la institución se manifiesta que “no se ha materializado la ejecución de la sanción disciplinaria por parte de la Universidad del Atlántico, razón por la cual no es posible indicar fechas de inicio ni de finalización de la suspensión”.

Y se agrega que Castillo Pacheco, tras su designación en el cargo, “ha venido ejerciendo y materializando actos como rector de la Universidad del Atlántico; lo anterior implica el desarrollo de las funciones propias del representante legal de la universidad, es decir, actuando como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico de la alma mater”.

Ministro Benedetti rechaza un posible retorno de Barrios a la rectoría

Tras conocerse el fallo judicial, las alertas se encendieron en el Gobierno nacional ante la posibilidad de que Leyton Barrios pueda retomar labores como rector de la Universidad del Atlántico, a pesar de que el Ministerio de Educación nombró a Rafael Pacheco como rector por periodo de un año, en el marco de una vigilancia especial que adelanta en la institución.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró durante una rueda de prensa que no se debe permitir el retorno de Barrios, teniendo en cuenta que habría incurrido en un delito al falsificar su experiencia como profesor.

“Lo de Leyton hay que volver a recordar otra vez que él falsificó que era profesor, y falsificó que había estudiado en la Universidad de Salamanca”, apuntó el ministro.

Y agregó: “Está a punto de volver ahora con una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. Y hay que recordar esto porque hay muchos intereses políticos detrás de ese nombramiento”.