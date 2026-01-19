La designación de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029 fue revalidada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías a través de un fallo de tutela que se dio a conocer este lunes.

De acuerdo con el documento conocido por esta casa editorial, el juzgado tomó la decisión de suspender –de manera transitoria– los efectos jurídicos de una serie de resoluciones que fueron emitidas por el Comité Electoral de la alma mater, a través de las cuales se anulaba la elección de Barrios Torres por presuntas anomalías en su hoja de vida.

En ese sentido, esta suspensión se extenderá “hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso-administrativo adopte una decisión definitiva sobre la legalidad de los actos administrativos relacionados con la elección y designación del rector para el periodo 2025–2029, o hasta por un término máximo de cuatro meses, lo que ocurra primero”.

Asimismo, el juzgado ordenó al Comité Electoral, así como a cualquier otra autoridad universitaria, que se “abstenga de adelantar, ejecutar o fundamentar cualquier actuación administrativa que tenga como sustento las Resoluciones No. 002 y 003 de noviembre de 2025, mientras se mantenga vigente la suspensión ordenada en el numeral anterior”.

Además, puso de presente que esta decisión no se constituye en un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo superior que fue expedido para designar a Barrios Torres como rector del principal centro de educación superior.

Cabe anotar que esta tutela fue presentada por Barrios Torres ante una presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del accionante.

Fuentes cercanas a este proceso aseguraron a EL HERALDO que si bien la tutela deja sin efecto las resoluciones del Comité Electoral que revocaron la inscripción, no hace referencia alguna sobre la viabilidad de la intervención del Ministerio de Educación.

Por ese motivo, de acuerdo con la fuente, Rafael Pacheco continúa como rector temporal de la alma mater, a pesar de la decisión de la Procuraduría de dar inicio a una investigación disciplinaria por desempeñarse en este cargo sin haber cumplido una sanción de suspensión de cuatro meses.

“No puede volver”: Benedetti

Tras conocerse este fallo judicial, las alertas se encendieron en el Gobierno nacional ante la posibilidad de que Leyton Barrios pueda retomar labores como rector de la Universidad del Atlántico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró durante una rueda de prensa que no se debe permitir el retorno de Barrios, teniendo en cuenta que habría incurrido en un delito al falsificar su experiencia como profesor.

“Lo de Leyton, hay que volver a recordar otra que él falsificó que era profesor y falsificó que había estudiado en la Universidad de Salamanca”, apuntó el ministro.

Y agregó: “Está a punto de volver ahora con una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. Y hay que recordar esto porque hay muchos intereses políticos detrás de ese nombramiento”.