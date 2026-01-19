A una semana de que inicie el año escolar, el Distrito intensificó sus campañas para promover espacios seguros para los estudiantes, dando inicio a las Caravanas Escolares por la Vida, una estrategia que busca socializar las rutas de atención y realizar campañas de prevención de hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

Durante esta semana de desarrollo institucional se visitarán 70 planteles educativos priorizados, conversando con los docentes y trasladándoles la información que permita crear canales de comunicación para que los entornos escolares sean seguros.

Las Caravanas Escolares por la Vida estarán conformadas por funcionarios de la Secretaría Distrital de Educación, Oficina para la Seguridad y Convivencia, Policía, Ejército y Fiscalía.

Luego de esta semana, a partir del 26 quienes recibirán las charlas de prevención serán los estudiantes, a quienes se les dará la bienvenida en las instituciones desde el primer día.

Asimismo, se iniciará la Escuela de Padres para que los responsables de la educación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde sus hogares, también reciban toda la información de prevención y qué hacer cuando se presente alguna situación que vulnere esos derechos.

Para la Alcaldía de Barranquilla es prioritaria la atención a toda la comunidad educativa para generar entornos escolares seguros.

“Estamos acompañando a los docentes en este retorno dando a conocer nuestra oferta institucional con las estrategias preventivas de entornos escolares seguros y enlaces comunitarios permitiéndonos apoyar el trabajo de los docentes en materia de seguridad y convivencia ciudadana”, dijo el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que el acompañamiento institucional a los docentes es una prioridad desde el primer día de clases, como parte de una apuesta integral que combina seguridad, condiciones pedagógicas adecuadas, infraestructura digna y bienestar para estudiantes y maestros.

“Este inicio de actividades en nuestras IED representa una oportunidad para ratificar que en Barranquilla el maestro es el eje del sistema educativo. Por eso, nuestro alcalde Alejandro Char nos ha pedido acompañarlos de manera permanente, escuchar sus necesidades y trabajar de forma articulada con las demás entidades del Distrito y del orden nacional para garantizar que cada institución educativa cuente con entornos seguros y con las condiciones pedagógicas, de infraestructura y bienestar necesarias para ofrecer una educación de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó la secretaria.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo, ratificó que “nuestro Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia estará presente y activo en las instituciones educativas. No venimos solo a vigilar, venimos a trabajar con ustedes a través del programa ‘Abre tus Ojos’ y nuestra estrategia PAIS (Patrulla de Atención a la Infancia Segura). Queremos que sientan nuestro respaldo técnico y operativo para realizar jornadas de sensibilización que prevengan el consumo de sustancias, el acoso escolar y cualquier forma de violencia”.

Agregó que su compromiso es que cada plantel sea un entorno seguro. “No toleraremos que la extorsión o las amenazas afecten su sagrada misión de educar. Cuenten con nosotros las 24 horas; somos sus aliados para reaccionar ante cualquier riesgo y para construir, desde la prevención, una sociedad más fuerte”, precisó.