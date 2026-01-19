La noche del domingo 18 de enero, las obras de remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez iniciaron a toda marcha, con la intervención de los ingenieros, obreros y maquinaría amarilla destinada a la transformación del escenario.

Una vez concluido el duelo entre Junior y Deportes Tolima, sin más dilaciones, se dio luz verde para el ingreso de la maquinaría y comenzar la labor de remoción de los jardines internos y las silleterías de las tribunas del escenario, empezando por los sectores de norte y occidental, así como de los bancos técnicos.

El alcalde Alejandro Char supervisó personalmente el inicio de las obras y dio su visto bueno al proceso que se adelantará: “Un nuevo ‘Metro’ para Barranquilla, uno que esté al nivel de nuestra ciudad, hoy se cierra este estadio que tanta gloria nos ha dado, los grandes eventos de la Selección, por supuesto de nuestro amado y glorioso Junior. Se viene un Metropolitano modernizado y más grande, con 60 mil sillas, remodelado totalmente, sin duda será un estadio que quedará a otro nivel”.

Las obras se realizarán bajando el nivel de la cancha 1.8 metros y eliminando la actual pista atlética. Adicionalmente, el aforo para conciertos será de 75 mil personas.

Además, se menciona el tipo de gramado y especificaciones del césped del que será un nuevo terreno de juego, el cual tendrá sistema híbrido con fibras naturales reforzadas con sintéticas, para evitar desniveles e imperfecciones.

Adicionalmente se hará una intervención a su fachada ya los sectores peatonales a su alrededor.