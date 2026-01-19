El municipio de Baranoa fue escenario de jornadas de nutrición infantil y seguridad alimentaria, como eje clave del Plan de Reducción de la Mortalidad Infantil, estrategia encabezada por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría Técnica del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN) para fortalecer la prevención de enfermedades a temprana edad.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Plan Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional departamental, cuyo objetivo es garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación mediante acciones articuladas entre el sector salud, productivo agrícola, autoridades municipales, la academia y demás comunidades.

Durante la jornada, desarrollada en la Casa Morada de Baranoa como parte de las labores del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipal, delegados de distintos municipios del departamento participaron en una feria agrícola y de productos alimenticios elaborados con preparaciones caseras y de tradición local.

También entidades integrantes del CODESAN, como la Gerencia de Capital Social, las secretarías de Desarrollo Económico y Educación; alcaldías municipales, UMATAS, universidades con programas de Nutrición, organizaciones científicas, asociaciones de agricultores y comunidad en general.

Blanca Almanza, representante de Agropendales, enfatizó la importancia de los procesos productivos sostenibles: “Somos una alternativa limpia y sostenible. Transformamos nuestros productos de manera artesanal hasta convertirlos en alimentos 100 % orgánicos”, señaló.

Asimismo, un conversatorio en el que se analizaron las acciones intersectoriales, compromisos ciudadanos e institucionales, así como talleres de alimentación saludable y muestras de emprendimientos agroproductivos.

Desde las UMATAS municipales se resaltó la necesidad de este intercambio de conocimiento. Guillermo Misat, director de la UMATA de Polonuevo, indicó que replicar experiencias exitosas en agricultura sostenible y agroecológica permite fortalecer la seguridad alimentaria en todo el departamento.

Se resaltó igualmente el fortalecimiento de la nutrición infantil a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE), con la entrega de raciones alimentarias coordinadas por la Gerencia de Capital Social, como acciones complementarias para proteger el bienestar y salud de niños y niñas.

Salud pública

Por su parte, Viviana Rodríguez, coordinadora del Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de la Secretaría de Salud del Atlántico, destacó que la jornada permite materializar las políticas públicas en favor de la niñez y fortalecer la educación nutricional en los territorios.

“Ha sido un recorrido por experiencias de productores, campesinos y entidades que están haciendo posible la materialización del derecho humano a la alimentación. El Atlántico tiene mucho potencial y contamos con instituciones y comunidades dispuestas a trabajar por este propósito”, señaló Rodríguez.

A su vez, destacó que garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos nutritivos es fundamental para mejorar los indicadores de salud pública, especialmente en la población infantil: “Cuando apoyamos al campo y enseñamos a comer bien, fortalecemos la salud del Atlántico desde la raíz”, afirmó.

A nivel municipal

Como parte de la estrategia departamental, la Secretaría de Salud departamental acompaña los planes municipales de seguridad alimentaria, fortaleciendo los procesos de educación nutricional al contar con énfasis en la primera infancia.

A través de talleres comunitarios se promueve dietas basadas en productos locales, el aprovechamiento adecuado de los alimentos y preparaciones prácticas que permiten mejorar la calidad nutricional de las comidas familiares.

Entre las recomendaciones compartidas se destacan recetas sencillas y accesibles como lo son; las croquetas elaboradas a partir del aprovechamiento del arroz del día anterior, combinadas con verduras, huevo y fuentes de proteína, fomentando la reducción del desperdicio y la mejora de la calidad nutricional de las comidas familiares.

El énfasis es disminuir el consumo de productos ultraprocesados y de paquetes, cuyo consumo excesivo se asocia con enfermedades crónicas y problemas nutricionales desde edades tempranas.

Reconocimientos

El departamento continúa posicionándose como referente nacional en seguridad alimentaria tras el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al “Plan Pescao”, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, durante la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en Roma, en octubre de 2025.

El ingeniero agrónomo Diego Dolcey destacó el potencial productivo del territorio: “En el Atlántico tenemos todas las potencialidades para realizar siembras de importancia económica”, afirmó, mencionando cultivos como guandul, plátano, yuca, cacao y café, cuya rentabilidad se fortalece mediante la articulación entre productores, academia y entidades públicas.

Finalmente, la Secretaría de Salud departamental reiteró que la alimentación adecuada desde los primeros días de vida es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades.

Por ello, insistió en la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y de una alimentación complementaria basada en alimentos naturales hasta los dos años de edad.

Asimismo, se reforzó el llamado a retomar hábitos alimentarios saludables tras la temporada decembrina, priorizando preparaciones frescas, buenas prácticas de manipulación de alimentos y la lectura de etiquetas nutricionales para identificar productos con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas.

