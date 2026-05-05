Tras varias visitas de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud de Soledad ordenó el cierre de un granero ubicado en el suroccidente del municipio, por el riesgo para la salud pública que representa el predio.

En ese sentido, el secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera Reyes, fue enfático en que un equipo técnico identificó la presencia de residuos fecales de roedores y palomas, una situación que estaba generando contaminación directa de los alimentos almacenados en el lugar, incumpliendo las condiciones mínimas de salubridad exigidas.

“Estas medidas se adoptan con el propósito de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y garantizar que los productos que llegan a la mesa de los ciudadanos sean seguros para su consumo”, indicó.

A su vez, mencionó que “se continuará realizando visitas a establecimientos comerciales, especialmente restaurantes y expendios de alimentos, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, establecidas por la normatividad vigente, para preservar la buena salud de los soledeños”.

Hizo un llamado a todos los propietarios y administradores de establecimientos comerciales a cumplir estrictamente con las normas sanitarias, mantener adecuados procesos de limpieza, almacenamiento y control de plagas, y así evitar sanciones que pueden incluir cierres temporales o definitivos.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de todos los soledeños, fortaleciendo las acciones de vigilancia en todo el territorio”, agregó.

Cabe resaltar que durante el año 2026, se han llevado a cabo 314 visitas de inspección sanitaria, avanzando hacia el cumplimiento de una meta proyectada de 1.888 visitas, para la presente vigencia, lo que evidencia el compromiso de la administración municipal con la seguridad alimentaria y el bienestar de la comunidad.