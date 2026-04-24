La Alcaldía de Barranquilla anunció que cuenta con 100 mil dosis de vacunas contra la influenza estacional, las cuales se dispondrán en más de 60 puntos fijos y móviles, en el trascurso de la segunda jornada nacional de vacunación, que se desarrollará este sábado.

El propósito es enfrentar la circulación del primer pico respiratorio del año que podría extenderse hasta el mes de junio.

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La jornada coincide con la vigesimocuarta semana de vacunación de las Américas en todo el país con el lema ‘Tu decisión marca la diferencia’, la cual busca lograr las coberturas de vacunación superiores al 95 % con cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Esta vacuna se aplica gratis a población en riesgo de salud como son los niños, adultos mayores de 60 años, gestantes, pacientes con comorbilidades y sus cuidadores, así como el talento humano en salud.

Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social extendió su cobertura en la primera infancia, al incluir la aplicación a niños desde los 6 meses hasta los 5 años, con el fin de evitar hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a virus respiratorios en esta población”, señaló la Alcaldía en un comunicado de prensa.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, indicó que en Barranquilla, la meta de vacunación para esta segunda jornada es de 6.600 niños menores de 6 años, 800 gestantes a partir de la semana 20.700 mujeres en edad fértil y 600 adultos mayores, con énfasis en fiebre amarilla, tosferina y sarampión-rubéola, ante los brotes que se han venido presentando en el país.

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“Estamos intensificando las acciones de vigilancia y realizamos jornadas de búsquedas activas comunitarias diariamente en los barrios; pero el llamado es para que lleven a los niños a ponerse al día con las vacunas y a reforzar las medidas de autocuidado como son el lavado frecuente manos, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y usar tapabocas”, cerró.