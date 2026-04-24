En medio de la agitada campaña presidencial, el equipo de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ha venido adelantando recorridos por empresas de distintos sectores con el objetivo de promover sus propuestas para el sector empresarial.

En estos espacios se ha hecho énfasis en la importancia de proteger la iniciativa privada, el empleo y el desarrollo económico del país, teniendo en cuenta que el sector productivo es clave en la construcción de estabilidad y crecimiento en el país.

En el marco de estas jornadas también ha participado el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, quien ha acompañado las visitas a empresas como Ultracem, donde sostuvo encuentros con trabajadores para escuchar sus inquietudes y perspectivas sobre la situación económica.

“Seguimos por el Atlántico escuchando a la gente. Visitamos empresas para tener una conversación con sus trabajadores, vinimos a comprender sus necesidades y expectativas para construir la patria que soñamos”, expresó Restrepo a través de sus redes sociales.

Seguimos por el Atlántico escuchando a la gente.



Visitamos @Ultracem para tener una conversación con sus trabajadores, vinimos a comprender sus necesidades y expectativas para construir la Patria Milagro que soñamos.



El gobierno de @DELAESPRIELLAE y mío será un gobierno que… pic.twitter.com/WdDcyXmQYr — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) April 23, 2026

El aspirante a la vicepresidencia aseguró, además, que una eventual administración buscará impulsar el empleo formal y fortalecer el tejido empresarial.

“Será un gobierno que fomente la generación de empleo digno y formal, para que cada vez tengamos más empresas en Colombia y más ingresos para nuestros trabajadores”, señaló.

Durante los encuentros, en los que han participado trabajadores y líderes empresariales, también se han generado espacios de diálogo sobre los retos económicos del país y el papel de las empresas en la generación de oportunidades.

Repelón es un símbolo de resiliencia de este país y es la despensa agrícola del Atlántico.



Nos reunimos con agricultores y campesinos que cultivan limón Tahití donde discutimos sobre el proceso de cultivo y sus proyectos de vida. También pudimos visitar cultivos de palma de… pic.twitter.com/JQnoF0eQQj — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) April 23, 2026

“Desde las empresas también se defiende la patria, generando empleo y construyendo país”, manifestaron algunos asistentes.

Los organizadores indicaron que continuarán visitando más compañías en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, con el propósito de ampliar el alcance del mensaje y consolidar apoyos en distintos sectores productivos.