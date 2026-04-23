El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa de la sobretasa contemplada para auxiliar financieramente a la empresa Air-e, que actualmente está intervenida por el Gobierno nacional.

“Que lo apoyen en la Costa uno dice que es lógico, pero lo apoyan desde Bogotá y desde Antioquia; es decir, distintas partes del país, quienes han entendido, como hemos dicho nosotros, que el problema de la costa Caribe no es un problema regional, es un problema nacional”, destacó en medio de su participación en el noveno Encuentro y Feria Renovables Latam en Barranquilla.

En ese sentido, aseguró que este es un salvavidas que se le lanza a la compañía debido a las deudas que arrastra y que pueden generar una afectación a todo el sistema energético del país.

“Al final, alguien debe ayudar a contribuir. No fueron tres reformas tributarias que presentamos, que el congreso le negó, que le negó al país, donde teníamos medidas destinadas al sector energético”, anotó.

Como se sabe, dicho anuncio fue hecho el pasado miércoles por el viceministro de Energía, Víctor Paternina, en el marco del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, organizado por la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), el Consejo Mundial de Energía Colombia (WEC Colombia) y FISE.

De acuerdo con el funcionario, el cobro de 8 pesos por kilovatio/hora consumido se hará efectivo a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como industriales y comerciales, de todo el país. De esta manera se busca recaudar alrededor de $235 mil millones en lo que resta del año.

“Ese recaudo no va a cubrir todo el pasivo que tiene la empresa Air-e actualmente, pero si va a ayudar, en gran medida, a atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, explicó Paternina.