El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó el ritmo en que se vienen avanzando en la transformación de la calle 72, ahora rebautizada como Avenida Shakira Mebarak, la cual viene siendo transformada para mejorar su tiempo de desplazamiento y las zonas peatonales.

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A través de su perfil de la red social X (antes Twitter), Char manifestó: “La calle 72 se está transformando para toda Barranquilla”.

En ese sentido, el mandatario compartió que “Ya habilitamos varios tramos de esta importante vía y mantenemos frentes de obra activos para seguir mejorando la movilidad y la calidad de vida de quienes transitan por este sector”.

En ese sentido el alcalde le hizo una promesa a la ciudadanía: “Muy pronto, esta será una avenida a otro nivel, pensada para la gente”.

Finalmente, le mandó un mensaje a los ciudadanos: “A los barranquilleros, gracias por su comprensión. Seguimos trabajando con todo para entregarles una vía más segura, ordenada y hecha para reducir los tiempos de movilidad y mejorar el bienestar de todos”.

¡La calle 72 se está transformando para toda Barranquilla!



Ya habilitamos varios tramos de esta importante vía y mantenemos frentes de obra activos para seguir mejorando la movilidad y la calidad de vida de quienes transitan por este sector. Muy pronto, esta será una avenida a… pic.twitter.com/qhuvLuanwG — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 23, 2026

En días pasados, en diálogo con EL HERALDO, el secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, se refirió a los avances que se han tenido en el proceso de mejoramiento de este corredor vial, que comprende un total de 5 kilómetros lineales.

“Se están realizando unos trabajos de reparcheo entre carreras 38 y la 60. Son 2,5 kilómetros por cada calzada, o sea, que en total, serían unos 5,0 kilómetros. Se está trabajando en todo lo que es la reparación del pavimento, cambiando las redes de acueducto y alcantarillado”, anotó.

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Dijo, además, que los tramos que serán habilitados antes de finalizar el mes se extienden entre las carreras 41 y 43, así como entre las carreras 58 y 54.

“Ya hay 900 metros lineales finalizados y con estos serían 800 metros más, para 1.7 kilómetros terminados, de los 2.5 kilómetros. Con eso tendríamos un buen avance, cercano al 70 % terminado”, apuntó.