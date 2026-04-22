Con el fin de reducir la brecha que separa a niños y niñas, de hasta 8 años de edad, del camino educativo hacia una mejor comprensión lectora, se firmó un acuerdo en el marco del Primer Encuentro Regional de Alfabetización Inicial ‘El caribe aprende a leer’, convocado por la Región Administrativa y de Planificación Caribe (RAP Caribe) y Colombia se Escribe Leyendo (CEL).

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La jornada contó con el acompañamiento de Unicef y la presencia de una delegación internacional proveniente de Brasill, liderada por el secretario de Educación del Estado de Espíritu Santo, Vítor de Angelo.

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación, a través de su delegada Marena Ortiz; la secretaría de Educación del Estado de Espíritu Santo y la RAP Caribe, en cabeza del gobernador Eduardo Verano, pretende priorizar la alfabetización inicial en los planes de educación departamentales.

Asimismo, invertir en fondos necesarios para el financiamiento y materiales pedagógicos de alta calidad y la vigilancia en la evolución del desempeño en comprensión lectora. Esto con la finalidad de que el 60% de niños en Colombia que actualmente no comprenden lo leído encuentren en el Caribe, una oportunidad para leer y comprender un nuevo capítulo de sus historias.

Dicha cooperación no sería un esfuerzo institucional aislado, sino una prioridad para el departamento del Atlántico sobre la evidencia, seguimiento y abordaje de esta problemática en las aulas de clase- en los grados primero hasta tercero de primaria- tras asistir en febrero al Foro Internacional Alfabetización, Equidad y Futuro celebrado en Brasilia, como embajador de Colombia.

Aliado internacional

De Angelo compartió el éxito de su gestión en Espíritu Santo, al lograr en 2025 que el 77% de la infancia escolar de su estado estuvieran alfabetizados adecuadamente hasta los siete años, superando así las meta nacional de su país establecida en el programa “Compromiso Niño Alfabetizado” de Brasil, el cual busca alfabetizar el 80% de los niños de hasta 7 años para el 2030.

“La alfabetización inicial exige tratar al estudiante como un ciudadano con derechos, no como un número en el funcionamiento del gobierno”, sostuvo el secretario Brasilero.

Este modelo con alta tasa de éxito se fundamentó en un “Régimen de Colaboración”, donde el estado coordina y los municipios ejecutan con independencia, unidos bajo una misma meta técnica que hoy arrojan altos niveles de lectura demográficamente.

Para el secretario, uno de los talones de aquiles para lograr un avance entre letras y páginas es el tiempo al ser un recurso cada vez más escaso y valioso.“Un niño solo completa siete u ocho años una vez; si no se alfabetiza en esa edad, estamos perdiendo una oportunidad que difícilmente retornará”, ratificó.

La ruta nacional

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, enfatizó que la alfabetización en la región Caribe debe trascender la simple decodificación de letras, como era usualmente instrumentalizada, para enfocarse en la comprensión de lo que se está leyendo.

“Una de las tareas importantes es el compromiso de los líderes en quienes manejan todos los sistemas de educación para que desarrollemos las habilidades naturales, no solamente en el sistema educativo, sino quienes son los formadores de personas para que ayuden al máximo en la comprensión de lectura en cada una de las diferentes etapas de la vida de las personas. Si no llegamos a formular políticas de educación orientadas hacia la comprensión de lectura, seguramente estaremos haciendo unos procesos de educación que la gente lee, pero no sabe lo que lee”, sostuvo el mandatario.

A través de la estrategia “Atlántico Lee”, soportada en los Planes Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO), la administración departamental pretende mapear las habilidades reales de los niños y entregar insumos precisos a los docentes para orientar sus reflexiones pedagógicas en el aula.

Desde la perspectiva nacional, la delegada del Ministerio de Educación, Marena Ortiz destacó la vigencia del Programa Todos a Aprender (PTA) y el acompañamiento de tutores que trabajan in situ con los maestros para generar soluciones conjuntas a las dificultades de aprendizaje.

El Ministerio Nacional subrayó su apertura a la cooperación internacional para recibir apoyo técnico y metodológico, asegurando que los esfuerzos no se dispersen y sea posible garantizar la sostenibilidad de dichos procesos, independientemente de los cambios de administración en cada periodo.

Asimismo, se visibilizaron experiencias que han generado resultados en el país, lideradas por organizaciones como la Fundación Pies Descalzos, Corazón de Caña, Fundación Carvajal y Fundación El Pilar.

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