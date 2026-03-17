El gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe), Eduardo Verano, ante la incertidumbre del futuro de la empresa Air-e desde su intervención hace 18 meses, le pidió al Gobierno nacional acelerar las decisiones sobre la comercializadora de energía.

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“La región Caribe sigue esperando definiciones de fondo sobre el futuro de este servicio público tan vital. Los ciudadanos merecen claridad. Está en juego la estabilidad del servicio eléctrico para millones de personas y la competitividad de esta zona del país”, expresó el mandatario.

En su calidad de presidente de la RAP Caribe, Verano le envió una carta al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, solicitando mayor celeridad en las decisiones sobre el proceso de intervención de la empresa.

Asimismo, pidió la convocatoria urgente de una mesa técnica de alto nivel con la participación del Gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y actores del sector eléctrico, con el fin de analizar la situación actual de la compañía y definir soluciones estructurales.

“El Caribe debe estar en la conversación. Necesitamos analizar con rigor la situación de la empresa, el estado del sistema y las soluciones que garanticen un servicio confiable y sostenible. Prolongar la incertidumbre no es una opción”, concluyó.