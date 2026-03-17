El alcalde Alejandro Char ratificó este martes a Libardo García como director del área metropolitana de Barranquilla.

García Guerrero, quien es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, liderará la planificación estratégica de la ciudad.

Según comentó el funcionario en su momento, su objetivo principal es que el crecimiento de la ciudad pueda llegar a los demás municipios del área metropolitana.

Cabe recordar que de 2016 a 2017 García se desempeñó como Subdirector Financiero del Área Metropolitana de Barranquilla, luego ocupó en el 2017 hasta el 2018 el cargo de subgerente de Gestión Estratégica de Transmetro S.A.S. Desde 2018 hasta la fecha es el actual director del Área Metropolitana de Barranquilla.

Además, se ha desempeñado como gerente regional de la Zona Franca Brisa, gerente de la Zona Franca Santa Marta, gerente general y representante legal de Elite Logistics de la Zona Franca Palermo, asesor financiero de Servicios Ambientales Especiales, entre otros.

Cifras que respaldan

Durante la gestión de García, la base catastral de territorios como Galapa creció un 761.7 %, mientras que en Puerto Colombia el incremento fue del 315.18 % entre 2020 y 2025.

La gestión también ha beneficiado a Sincelejo, Malambo y más recientemente a Cartagena y Juan de Acosta, municipios donde se avanza en procesos de modernización y ordenamiento del catastro.

En Cartagena, por ejemplo, en los primeros seis meses del 2025 el avalúo total creció de 91 a 94 billones de pesos.