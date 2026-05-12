La concurrida avenida Murillo fue escenario de una verdadera tragedia vial, esto luego de que en horas de la noche de este lunes 11 de mayo se registrara un fuerte choque entre dos motocicletas a la altura de la carrera 1 Sur, en Barranquilla.

El fatídico siniestro quedó grabado por una cámara de seguridad, donde se alcanza a observar cómo uno de los motorizados implicados cruza la avenida Murillo y acaba embestido por otro que transitaba a alta velocidad por el carril exclusivo de Transmetro.

Tras el potente impacto, el joven que se movilizaba por el carril del sistema de transporte masivo terminó expulsado varios metros, llevándose el mayor impacto, mientras que el otro conductor quedó tendido en el pavimento, para luego reincorporarse levemente herido.

La Policía se trasladó hasta la zona del choque y confirmó la muerte del joven debido a la gravedad de sus heridas, alcanzando a impactar su cabeza contra un elemento rígido de la carretera.

Posteriormente, las autoridades identificaron a la víctima fatal, quien respondía al nombre de Paul Agámez Garizábalo, de 20 años de edad, quien residía en el barrio El Santuario.

Paul Agámez Garizábalo, fallecido.

Las autoridades adelantan las debidas investigaciones para esclarecer las circunstancias del trágico accidente y determinar las responsabilidades.

Es importante mencionar que, de acuerdo con las normas de tránsito, las motocicletas tienen restringida la circulación por la avenida Murillo y, además, está prohibido transitar por el carril exclusivo de Transmetro.