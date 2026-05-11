Hacia el mediodía de este lunes 11 de mayo se registró una violenta balacera en el municipio de Sabanalarga que dejó como saldo dos hombres muertos y uno herido tras ser atacados por unos sicarios.

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EL HERALDO conoció que los occisos fueron identificados por las autoridades como Julián Enrique Pérez Palma y Wilfran Franco Terán. La identidad del lesionado no ha sido revelada por la Policía.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 12:30 p. m., las víctimas se encontraba en el sector conocido como el Parque de los Estudiantes, cuando fueron abordados por dos sujetos a pie.

Sin mediar palabras, los desconocidos esgrimieron armas de fuego y les propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos a Pérez Palma. Tras el atentado, Franco Terán fue trasladado de urgencia hasta la Clínica San Rafael, donde ingresó sin signos vitales.

Asimismo, el lesionado fue trasladado al mismo centro asistencial, donde recibe atención médica bajo un pronóstico estable.

Es de anotar que los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido tras cometer el hecho.

Agentes de Policía Judicial, en coordinación con el personal de la patrulla de vigilancia, así como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, adelantan labores de verificación, recolección de información e inspección técnica a cadáver, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.