La tercera edición del festival Skills Challenge tuvo lugar en Barranquilla el pasado fin de semana. A través de la Secretaría Distrital de Educación, el evento se consolida como una de las apuestas para fortalecer la formación de estudiantes en habilidades tecnológicas y de ciencias.

En ese contexto, el alcalde Alejandro Char mencionó que la actividad reunió a varios actores claves del ecosistema de investigación y pensamiento computacional.

“Cuando pensamos en el futuro de los jóvenes, pensamos en que tengan todas las herramientas necesarias para el mañana, por eso la innovación es una de nuestras mayores apuestas en la política pública educativa, llevado no solo formación sino los dispositivos necesarios hasta las aulas de nuestros muchachos y, adicionalmente, con iniciativas como estas fomentamos su capacidad creativa, con desafíos que los forman y los motivan a crear, innovar y seguir creciendo”, declaró.

De esta manera, durante la jornada los asistentes disfrutaron de muestras STEAM, presentaciones de robótica, exhibiciones con robot humanoide y perros robot, show de ciencias, espacios artísticos y la participación de equipos campeones de versiones anteriores de Skills Challenge.

Al respecto, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó que este escenario refleja el compromiso de la Administración distrital con una educación conectada con el futuro, las oportunidades y las nuevas formas de aprender.

“La tercera versión de Skills Challenge es un escenario donde la robótica, la cohetería, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el fútbol robot y los drones están a otro nivel. Gracias al liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Char, Barranquilla cuenta hoy con espacios donde colegios públicos y privados, universidades públicas y privadas, empresas y aliados trabajan unidos por un propósito superior: formar una generación capaz de crear, innovar y transformar su entorno. Seguimos demostrando que en Barranquilla la tecnología, la ciencia y la innovación están a otro nivel”, afirmó.

Dicho esto, la ciudad también viene avanzando en una ruta integral para promover este enfoque en los planteles educativos, mediante procesos de formación, semilleros, laboratorios, aulas maker, competencias de robótica, uso de tecnologías emergentes y articulación con universidades, empresas y fundaciones.

Algunas estrategias como BAQSTEM+IS impulsaron acciones como encuentros de actores STEAM, formación docente con tecnologías LEGO Education, Skills Challenges, formación en impresoras 3D, intercambio internacional en robótica submarina, competencias de robótica, laboratorios de innovación, aulas maker y espacios de formación en inteligencia artificial generativa, entre otros procesos.

Así las cosas, el lanzamiento de Skills Challenge 2026 marcó el inicio de una nueva etapa para seguir motivando a los estudiantes a resolver problemas desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, fortaleciendo su pensamiento crítico, su creatividad y su capacidad de trabajar en equipo.