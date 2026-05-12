¿Estamos frente a las primeras condiciones de El Niño? Durante los últimos días, el Atlántico —así como otros departamentos de la región Caribe— ha estado bajo altas temperaturas, las cuales estarían asociadas a una ola de calor.

Recientemente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó un informe acerca de la llegada de El Niño en Colombia. En dicho documento, dejó constancia del arribo de este histórico fenómeno relacionado con la escasez de precipitaciones.

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Según la máxima autoridad ambiental del país, los principales modelos climáticos indican que, entre mayo y julio del 2026, existe una probabilidad del 61% de que incrementen progresivamente sus condiciones en el país; incluso, hasta superar el 90% a partir de septiembre del presente año.

“Los impactos inminentes en el clima de nuestro país incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros. Este es un momento para anticiparnos. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades y a los sectores a prepararse desde ya. Cuidar el agua y tomar medidas preventivas es proteger la vida. Desde el Gobierno Nacional continuaremos monitoreando la situación y orientando acciones oportunas para enfrentar este escenario”, aseguró la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Asimismo, la entidad indicó que para finales de año se prevé un fenómeno de El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual.

En ese orden de ideas, el documento estableció que se espera que las condiciones climáticas del país durante el próximo semestre estén moduladas principalmente por el ciclo estacional, la variabilidad intraestacional asociada a la oscilación de Madden–Julian y otras ondas ecuatoriales, así como por la persistencia de condiciones neutrales del ENOS, en transición hacia el desarrollo de un evento El Niño.

Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

Al respecto, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, sostuvo: “Nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

Escasez de energía

De acuerdo con Camilo Prieto, profesor e investigador de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, aún no hay certezas de que se trate de un superniño; en realidad, hay 90% de probabilidad de que se trate de un Niño canónico, y más del 20% de un superniño.

“La diferencia es que, cuando hablamos de un Niño canónico, estamos hablando de una elevación de las temperaturas del Pacífico de 0,5 grados Celsius durante cinco meses. En un superniño, son elevaciones de más de 2 grados Celsius por esos mismos cinco meses”, aclaró.

Sin embargo, a pesar de esto, las implicaciones en el país en distintos sectores son significativas y alarmantes solamente con El Niño canónico. Son varias las aristas sociales las afectadas.

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En el caso del sector energético, se habla de posibles cortes de energía. Expuso que el fenómeno de El Niño afecta principalmente al sector energético de Colombia debido a la reducción de las lluvias en la región Andina, donde se encuentran la mayoría de los embalses del país.

Detalló que esto disminuye la generación hidroeléctrica y obliga a compensar con plantas térmicas que funcionan con carbón y gas. Señaló que Colombia ha incrementado la importación de gas en los últimos años, lo que encarece el servicio de energía y podría provocar restricciones o cortes si la oferta no logra responder a la demanda.

De igual forma, indicó que algo que “sin duda va a ocurrir” es el aumento del precio de la energía, ya que el gas importado es mucho más que el gas nacional. Sumado a esto, advirtió que va a haber escasez de energía.

Por otro lado, se refirió al impacto ambiental del uso de gas importado, ya que su transporte y almacenamiento generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

“Como Colombia está quemando cada vez más gas importado, y para el fenómeno del Niño va a quemar aún más, ese gas natural licuado importado genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el gas nacional, porque es un gas que hay que traer en buques metaneros a una temperatura de menos 162 grados”, explicó.

Otras implicaciones

Según el experto, la agricultura, el saneamiento básico y la salud pública también entrarían en jaque. Con respecto al agro, detalló que, por las pocas precipitaciones, se enfrentan a un enorme riesgo de reducción del rendimiento de los cultivos o pérdida de estos.

En cuanto al saneamiento básico, además de que se dejan de llenar los embalses para la generación eléctrica, esto también afecta la producción de agua potable.

Y, finalmente, en la salud pública también hay consecuencias significativas, ya que aumentan brotes de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Ola de calor en el Caribe

Debido a la persistencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, se prevé que continúen las altas temperaturas en amplias zonas del Caribe por el resto de la semana. Así lo pronosticó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) este lunes.

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Debido a la persistencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, se prevé que continúen las altas temperaturas en amplias zonas del Caribe por el resto de la semana. ¿

Agregó que “entre martes y miércoles se prevé una leve disminución de las lluvias; sin embargo, para el jueves volverían a incrementarse las condiciones nubosas y las lluvias en amplios sectores del país”.