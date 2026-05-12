Unidades del Gaula de la Policía lograron la aprehensión de dos menores de edad y la captura en flagrancia de trece presuntos miembros de los grupos delincuenciales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ dedicados a la extorsión en medio de operativos adelantados en barrios de Barranquilla y el municipio de Soledad.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los detenidos presuntamente intimidaban a comerciantes mediante disparos contra las fachadas de los establecimientos, así como amenazas realizadas a través de panfletos extorsivos y videollamadas intimidatorias.

Por estos hechos, deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión agravada.

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Vale mencionar que los implicados en total registran catorce anotaciones judiciales.

En medio de las acciones policiales, fueron incautados ocho celulares, una granada, panfletos extorsivos, estupefacientes y más de diez millones de pesos en efectivo.

Cayó alias El Gordo

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que entre los 13 capturados se encuentra alias El Gordo, vinculado a exigencias extorsivas dirigidas a empresas de transporte público en el municipio de Soledad.

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En lo corrido del año 2026, han sido capturadas 118 personas por el delito de extorsión, evitando el pago de extorsiones por un valor de $1.166.706.746.

“Estos resultados representan una afectación directa a las estructuras criminales dedicadas a la extorsión en el área metropolitana, debilitando su capacidad de intimidación y afectación contra comerciantes y empresas de transporte público”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.