La Patrona del Vallenato, Karen Lizarazo, llega con “La Pastillita” junto al Rey de los Pueblos Farid Ortiz. Una mezcla de generaciones, autenticidad que le rinde un homenaje al folclore a través de la música vallenata.

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Esta canción une la frescura, fuerza y versatilidad de Karen con el sabor tradicional y la esencia del vallenato de Farid. Este tema fue compuesto por Melkis Suarez y relata la eterna disputa de quien manda en cuestiones del hogar.

A través de un juego de versos cargados de picardía, carácter y mucha identidad vallenata, ambos personajes se retan para demostrar quién domina a quién en la casa… hasta llegar a una conclusión tan inesperada como familiar: al final, es la mujer quien termina teniendo la última palabra.

Esta colaboración también reafirma un momento importante en la carrera de Karen Lizarazo, que continúa rompiendo esquemas y demostrando su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos sonidos y estilos. Desde fusionados con pop, merengue y música popular, hasta el vallenato más raizal, Karen vuelve a dejar claro que su apuesta es la música sin límites, pero siempre con identidad.

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La artista llega con “La Pastillita” después de arrasar en el Festival Vallenato y de haber convertido “El Valle es el Valle” en el himno de Valledupar. Karen hizo vibrar cada rincón de la ciudad con su voz y sus presentaciones quedaron marcadas en la historia del evento más importante para el folclor colombiano.