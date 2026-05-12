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Por:  Redacción Sociedad

La Patrona del Vallenato, Karen Lizarazo, llega con “La Pastillita” junto al Rey de los Pueblos Farid Ortiz. Una mezcla de generaciones, autenticidad que le rinde un homenaje al folclore a través de la música vallenata.

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Esta canción une la frescura, fuerza y versatilidad de Karen con el sabor tradicional y la esencia del vallenato de Farid. Este tema fue compuesto por Melkis Suarez y relata la eterna disputa de quien manda en cuestiones del hogar.

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A través de un juego de versos cargados de picardía, carácter y mucha identidad vallenata, ambos personajes se retan para demostrar quién domina a quién en la casa… hasta llegar a una conclusión tan inesperada como familiar: al final, es la mujer quien termina teniendo la última palabra.

Esta colaboración también reafirma un momento importante en la carrera de Karen Lizarazo, que continúa rompiendo esquemas y demostrando su capacidad para moverse con naturalidad entre distintos sonidos y estilos. Desde fusionados con pop, merengue y música popular, hasta el vallenato más raizal, Karen vuelve a dejar claro que su apuesta es la música sin límites, pero siempre con identidad.

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La artista llega con “La Pastillita” después de arrasar en el Festival Vallenato y de haber convertido “El Valle es el Valle” en el himno de Valledupar. Karen hizo vibrar cada rincón de la ciudad con su voz y sus presentaciones quedaron marcadas en la historia del evento más importante para el folclor colombiano.