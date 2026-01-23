Hasta el próximo miércoles 28 de enero estará disponible la convocatoria ‘Cuando sabes inglés se nota’, liderada por la Fundación Santo Domingo y GitLab Foundation, Compartamos con Colombia y CAC-Eurocentres, para apoyar la formación y empleabilidad de los jóvenes colombianos y migrantes que residen en Barranquilla y su área metropolitana.

De acuerdo con Daniel Gonzales, director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo, el programa tiene como objetivo el desarrollo del bilingüismo para facilitar el acceso a oportunidades económicas y la integración socioeconómica de la población migrante en la ciudad.

“La migración, cuando se gestiona con visión y estrategia, es un motor de desarrollo. El bilingüismo, cuando se nota, es una herramienta comprobada para conseguir empleos más rápidamente y con mejores ingresos. El desafío está en impulsar alianzas y mecanismos que promuevan una empleabilidad incluyente, especialmente para los jóvenes”, aseguró.

En ese sentido, la convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años, ubicados en Barranquilla y su área metropolitana, con un nivel mínimo A2 de inglés, que sean colombianos con Sisbén IV, categoría C, o migrantes venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) o cédula de extranjería.

Las personas interesadas en postularse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://cacenglish.com.co/nova-inscripcion/ o a través de los canales oficiales de la Fundación Santo Domingo, como su página web www.fundacionsantodomingo.org