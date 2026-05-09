El Día de las Madres se constituye en una de las celebraciones más relevantes para los atlanticenses y los habitantes de la región Caribe. El comercio se dispara y los hogares mantienen un ambiente de alegría.

Para este segundo domingo del mes de mayo, fecha en la que tradicionalmente se lleva a cabo la celebración, las autoridades en el departamento han implementado una serie de medidas y recomendaciones para evitar hechos lamentables y garantizar la sana convivencia entre los habitantes de Barranquilla y los municipios.

En ese sentido, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Oficina Distrital para la Mujer, Equidad y Género del Distrito han desplegado la campaña ‘Barranquilla es Hogar, como Mamá’ para hacer un llamado a la ciudadanía a vivir la celebración del Día de la Madre en sana convivencia.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, con este tipo de acciones, la administración distrital reafirma su visión de una “Barranquilla más humana, cercana y solidaria, donde el cuidado se convierte en una política pública y en una forma de construir ciudad. Porque, así como una mamá da todo por sus hijos, Barranquilla trabaja todos los días por su gente”.

Además, la administración distrital también avanza en la prevención de la violencia de género con la estrategia de ‘Puntos Púrpuras’, con la que se busca ubicar zonas susceptibles de ocurrencia de violencia basada en género para promover la toma de conciencia y prevención de la misma.

A través de esta iniciativa se ha focalizado en sectores como los barrios EL Bosque, La Manga, La Esmeralda, Nueva Colombia, Lipaya, Por Fin, Me Quejo y Cuchilla de Villate, entre otros.

“Reconocemos que en esta fecha se presenta el mayor riesgo de violencia basada en género. Por ello, reforzamos nuestras acciones de prevención y acompañamiento a las mujeres de Barranquilla”, dijo Helda Marino, jefa de la Oficina de la Mujer.

Con los ‘Puntos Púrpuras’ se han promovido acciones para prevenir la violencia de género.

De igual manera, la administración distrital ha fortalecido las Caravanas por la Vida. Es así como desde hace dos semanas esta estrategia está ejecutándose durante más días y con patrullas mixtas entre la Policía y el Ejército, haciendo presencia en sectores priorizados.

Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, hizo un llamado para que “el mejor regalo a las madres sea una celebración en paz y armonía, siendo tolerantes y respetando a los demás”.

A renglón seguido, el general (r) Mariano Botero Coy, asesor de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, indicó que “hemos establecido un plan integral de seguridad, donde hacen parte tres aspectos importantes: la zona de afluencia, los contornos seguros y la actividad operativa y preventiva interinstitucional”.

Y agregó: “Aquí hacemos un énfasis importante en que la seguridad la formamos y la hacemos entre todos. Tú haces parte de la seguridad, y queremos que, con tu cooperación, hagas parte de la seguridad y del respeto hacia nuestros seres queridos, como son nuestras madres”.

En los municipios

En los 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana, las autoridades desplegarán la campaña ‘Gracias Por Proteger Con Amor’ para invitar a la ciudadanía a compartir en casa y en familia durante esta fecha.

En ese sentido, más de 500 uniformados serán desplegados con dedicación exclusiva a las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana. Además, liderarán actividades lúdico-recreativas especiales durante el fin de semana de celebración, con campañas y controles, con el fin de prevenir hechos delictivos.

“Mediante diferentes acciones desplegaremos toda nuestra capacidad humana, tecnológica y logística, con el fin de desarrollar actividades operativas, de prevención y educación en los 18 municipios del departamento para garantizar la seguridad, incentivando a la comunidad para que este fin de semana no se presenten afectaciones a la integridad de las personas a raíz de esta importante celebración”, sostuvo José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.

Más de 500 uniformados serán desplegados con dedicación exclusiva a las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana.

El funcionario aseguró, además, que se trabajará de manera articulada con la Policía Nacional y las autoridades locales en todos los planes estratégicos de prevención, control y acompañamiento durante esta celebración, con el propósito de garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana.

“Nuestro compromiso para estas festividades es contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana en el Atlántico, a través de un servicio de Policía cercano, confiable y efectivo que les permita a todos los atlanticenses convivir tranquilos y en armonía en esta fecha”, recalcó.

Una fecha convulsionada

Durante la celebración del Día de las Madres en 2025, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó las capturas de 32 personas: 29 en flagrancia y 3 por orden judicial. Además, fueron incautadas 2 armas de fuego, se decomisaron 145 armas blancas y se recuperaron 3 motocicletas y un vehículo.

En el componente preventivo, según la institución policial, se atendieron 11.600 llamadas a través del Centro Automático de Despacho (CAD), de las cuales 811 estuvieron relacionadas con riñas y 199 con alteraciones a la tranquilidad.

Se trasladaron, además, 231 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) y se impusieron 477 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, se desmontó un equipo de sonido tipo picó, como parte del control a los altos niveles de ruido que afectaron el bienestar ciudadano.

En materia de seguridad vial, se impusieron 521 comparendos por infracciones de tránsito y se inmovilizaron 71 vehículos. Se realizaron 22 pruebas de alcoholemia, de las cuales 9 arrojaron resultados positivos. Se presentaron 53 siniestros viales, con saldo lamentable de una persona fallecida y 12 lesionadas. Durante el fin de semana, se registró el ingreso de 31.806 vehículos y la salida de 35.559 desde y hacia la ciudad.

En los 18 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Policía del Atlántico se realizaron campañas contra el homicidio, el hurto a personas, hurto de motocicletas, entre otras.

A través del Centro Automático de Despacho se recibieron un total de 145 llamadas, de las cuales 54 fueron por riñas asociadas a hechos de intolerancia y la ingesta desmedida de alcohol. Se interpusieron 6 comparendos por infringir algunas disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de los cuales 5 fueron por riñas.

Homicidios, una alerta que aumenta durante esta fecha

La crisis de seguridad de Barranquilla y su área metropolitana por las elevadas cifras de homicidios pone en alerta a las autoridades en el marco de esta celebración.

Durante el mes de abril, el registro de muertes violentas alcanzó los 104 casos, consolidando un panorama que evidenció el recrudecimiento del delito de mayor impacto en la región.

Del total reportado durante el mes, Barranquilla concentró 54 homicidios, seguida por Soledad con 15, Malambo con 10, Galapa con 5 y Puerto Colombia con un caso. En conjunto, el área metropolitana sumó 85 hechos fatales, mientras que los 19 restantes se distribuyeron en municipios como Sabanalarga, con 8 casos; Sabanagrande, con 5; Baranoa y Polonuevo, con 2 cada uno, además de Campo de la Cruz y Santo Tomás, con un caso respectivamente.

El balance acumulado de los primeros cuatro meses del año ascendió a 394 muertes violentas, lo que representó un incremento de 116 casos frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 278 homicidios. Esta diferencia marcó una tendencia preocupante en materia de seguridad.

En cuanto a las modalidades, el sicariato se mantuvo como el principal factor de violencia con 82 casos registrados en abril. Le siguieron, en menor proporción, homicidios con arma blanca (3), asfixia (1), homicidio simple (3), homicidio con tortura (1), riñas (1), feminicidio (1) y cuatro casos que quedaron por establecer.