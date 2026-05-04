El gobernador Eduardo Verano inspeccionó la puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado de la Cuenca 2 en Palmar de Varela, una obra clave para la salud pública del departamento.

El mandatario destacó que este proyecto beneficia a más de 12.500 habitantes y forma parte de un ambicioso paquete de inversiones que supera los $700.000 millones en materia de agua potable y saneamiento básico en todo el Atlántico.

“Los palmarinos comienzan a tener calles dignas. Esto es salud para los niños y para los adultos mayores; es salud para todo el sistema”, enfatizó Verano.

La secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, confirmó que la obra ya transformó la realidad sanitaria del municipio.

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“Hoy ya hay población conectada recibiendo el beneficio. Lo evidenciamos en la estación de bombeo, que ya está en operación con aguas residuales”, explicó la funcionaria.

Ospina anunció además que el avance en la Cuenca 2 permite acelerar el cronograma regional.

“El próximo mes arrancaremos la puesta en marcha de la Cuenca 3, con lo cual pondremos a funcionar el 100 % de las inversiones de alcantarillado en Palmar de Varela”.

El sistema cuenta con el respaldo operativo de la empresa Triple A, para garantizar un servicio óptimo y funcional por los próximos 25 años.

El impacto del alcantarillado ha desbloqueado el desarrollo urbano en barrios como Alfonso López, Delicias, Villa Nery, Villa José, Villa Paraíso y Villa Palmar.

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El alcalde municipal, José Junior Rúa, resaltó que la culminación del saneamiento básico ha sido la llave para ejecutar su plan de desarrollo.

“Agradecemos al Gobernador por este apoyo incondicional. Gracias a que el alcantarillado hoy es una realidad, hemos podido avanzar en más de 5 kilómetros de pavimentación en sectores que antes no tenían las vías adecuadas para su vida social. Estamos ejecutando un plan maestro complementario de $34.000 millones en obras”, señaló el alcalde Rúa.

Por su parte, Herbin Hernández, gerente de Infraestructura de Palmar de Varela, validó la satisfacción de la comunidad: “La gran mayoría de las personas ya están conectadas y la felicidad es total. Garantizamos una operación óptima tanto en la estación como en las redes”.

Con la Cuenca 2 en operación y la Cuenca 3 cerca de entrar a funcionar, Palmar de Varela será un modelo de gestión integral donde el agua potable, el alcantarillado y la infraestructura vial se unen para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.