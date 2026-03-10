Con la finalización con éxito de la Fase 1 continua avanzando el Plan Maestro del sistema de alcantarillado sanitario en el distrito de Riohacha, lo que representa un paso determinante para la planificación técnica y modernización de su infraestructura.

Esta representa un 40% de ejecución total del proyecto, que contempló levantamientos topográficos, actualización del catastro de redes existentes y caracterización detallada del sistema.

Estos insumos son clave para contar con un diagnóstico técnico integral que servirá de base para estructurar soluciones sostenibles y priorizar inversiones.

Con una inversión total que asciende los $3.360 millones, financiada por Aqualia, empresa prestadora de servicios de necesidad básica en la ciudad, el proyecto fortalece la planeación del sistema de alcantarillado sanitario y consolida una hoja de ruta técnica para su optimización.

Respecto a los avances significativos, Manuel Olivella, gerente de Aqualia Riohacha, indicó que, “el Plan Maestro nos permite pasar del diagnóstico a la planificación estructurada. Con información técnica actualizada podremos definir intervenciones prioritarias, optimizar recursos y proyectar un sistema de alcantarillado sanitario más eficiente y alineado con el crecimiento de la ciudad”.

Finalmente, a través de este proyecto se avanza el desarrollo de una infraestructura sanitaria moderna, lo que aportará al bienestar y la calidad de vida de las comunidades.