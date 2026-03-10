Visiblemente conmocionado y en medio de un profundo dolor, llegó el acordeonero Iván Zuleta, nuevo Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata, a la funeraria Ecce Homo de Valledupar, donde se lleva a cabo la sala de velación de su sobrina Daniela Isabel Zuleta Gnecco, la joven de tan solo 15 años que falleció en la tarde del lunes 9 de marzo.

En videos que circulan en redes sociales circulan videos en los que se ve a Iván Zuleta asistir con otros familiares a las honras fúnebres de la joven y manifestar su dolor por la repentina partida de su sobrina.

Fallece en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de actual Rey Vallenato Iván Zuleta

Al sitio también llegaron los reconocidos artistas Poncho Zuleta, Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, y otros allegados a la familia. Al recinto llegó su abuelo, el también acordeonero Fabio Zuleta.

Uno de los mejores amigos de la joven Daniela Isabel la recordó como una persona alegre y servicial.

“Era una de mis mejores amigas, era una persona feliz y alegre, ella buscaba el bien de todos (...) siempre estuvo bien de salud, es muy duro para todos”, indicó uno de sus compañeros de colegio.

Lo que se sabe de su fallecimiento

De acuerdo con información conocida en las primeras horas, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares. Ante la situación, decidieron trasladarla rápidamente a un centro asistencial de la capital cesarense para recibir atención médica.

Una vez en la Clínica Erasmo, el personal de salud intentó realizar maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, los médicos confirmaron que la adolescente había llegado sin signos vitales.

Daniela Zuleta Gnecco formaba parte de dos familias con gran reconocimiento en el Cesar. Era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar y también sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato y figura representativa del folclor vallenato.

Comunicado del colegio Gimnasio del Norte

Tras conocerse el lamentable fallecimiento de la joven, el colegio donde estudiaba, Gimnasio del Norte, se unió a los mensajes de condolencias a través de un comunicado.

“Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, se lee.

Concluye en su mensaje: “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos”.

Facebook Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, murió el pasado lunes 9 de marzo

¿Quién es Iván Zuleta?

El acordeonero es conocido en el mundo del vallenato luego de coronarse como el nuevo Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata.

RICHARD DANGOND H Iván Zuleta, Rey Vallenato 2025.

Su triunfo, más que una victoria personal, representa el reconocimiento a una dinastía de tradición musical que ha marcado el vallenato desde sus raíces: los Zuleta.

“Si me muero hoy, me muero feliz”, dijo en su momento emocionado el acordeonero tras recibir la corona que dedicó a su familia, a su pueblo y, sobre todo, a su mentor musical: “Esta corona no es mía. Es del viejo Emiliano, de Carmen Díaz, de Poncho, de Emiliano, de Héctor, de Mario, de María, de Carmen Sara, de Carmen Emilia… de una dinastía en general. Y de mi padre musical, Diomedes Díaz. Él me lanzó, y desde el cielo sé que está feliz”.