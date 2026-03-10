En plena jornada laboral, un padre y su hijo fueron atacados a balazos mientras vendían víveres a bordo de su moto coche durante la tarde de este lunes 9 de marzo en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Se conoció que la víctima fatal fue identificada como Jesús Manuel González Ferrer, de 55 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Emanuel de Jesús González Guerrero, de 26 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía, hacia las 5:40 p. m., las víctimas se encontraban vendiendo frutas y verduras a bordo de su moto coche a la altura de la carrera 3 con calle 55B, en el barrio antes mencionado.

Durante el recorrido, ambos fueron abordados por unos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en contra de los dos, causándole la muerte en el acto a González Ferrer, quien quedó tendido encima de las verduras que minutos antes estaba ofreciendo a sus clientes.

Entretanto, su hijo, quien también resultó gravemente herido, fue auxiliado y trasladado hasta la Clínica San Ignacio donde permanece recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que, el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, Inteligencia reveló que, al parecer, el lesionado habría estado figurando en un panfleto publicado en la red social Facebook, emitido por el grupo criminal ‘Los Pepes’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del ataque armado y así lograr la captura de los agresores.