El barrio Santo Domingo, suroccidente de Barranquilla, volvió a ser blanco de los criminales. Allí un hombre fue asesinado el pasado domingo 8 de marzo pasadas las 7:00 de la noche.

Mientras la ciudad estaba al pendiente de la repartición de las curules al Senado y Cámara de Representantes, Geisel David Guzmán Camargo era asesinado por un pistolero que sin mediar palabra desenfundó su arma y acabó con su vida.

De acuerdo a versiones de testigos del crimen, Guzmán Camargo se disponía a entrar a su vivienda ubicada en el barrio en mención sin saber que se acercaba su fin de manera violenta.

El asesino le asestó varios disparos que fueron suficientes para que quedara tendido en el lugar mientras escapaba el criminal. De la carrera 1E con calle 79A, el sujeto malherido fue trasladado hasta las instalaciones de la Clínica San Ignacio donde se confirmó su deceso.

Esta casa editorial tuvo conocimiento de que Geisel David era un viejo conocido de las autoridades pues contaba con un amplio prontuario criminal que incluye delitos como homicidio, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, fuga de presos y hurto calificado agravado.

Otro asesinado en Ciudad Modesto

Un joven identificado como Jorge Mario Almazo Almanza, de 28 años, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en la madrugada de este lunes 9 de marzo en el barrio Ciudad Modesto, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 5:30 de la mañana en la calle 86 con carrera 13, cuando la víctima llegó hasta su residencia a bordo de una motocicleta en compañía de su agresor.

Según las primeras versiones, cuando el joven descendió del vehículo y le dio la espalda, el sujeto que lo acompañaba desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Alertados por las detonaciones, vecinos del sector acudieron al lugar para auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial cercano. Posteriormente fue remitido al Paso La Manga, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero del responsable.