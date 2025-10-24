En un operativo contra el microtráfico, la Policía Nacional capturó a dos mujeres señaladas de integrar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en el barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla.

Las detenciones se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal.

Las capturadas fueron identificadas como una mujer de 56 años, quien cuenta con dos anotaciones judiciales previas por tráfico de estupefacientes y amenazas, y otra mujer de 36 años.

Según las investigaciones, ambas se encargaban de la distribución de droga en el sector conocido como La Caleta del Cajuan, presuntamente bajo órdenes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’, una estructura criminal con injerencia en varias zonas del área metropolitana.

Durante el procedimiento se incautaron 64 gramos de marihuana, 90 gramos de bazuco y 100 pastillas de clonazepam, sustancias que estarían listas para su venta al menudeo. Las autoridades señalaron que el punto de expendio operaba de manera constante y representaba un foco de inseguridad para los habitantes del sector.

“Con este resultado reafirmamos el compromiso institucional de atacar de manera frontal las estructuras dedicadas al microtráfico y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, aseguró el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar si hay más personas vinculadas a esta organización delictiva.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.