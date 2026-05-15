Un ataque sicarial registrado la tarde de este jueves 14 de mayo en el barrio Carrizal, sur de Barranquilla, dejó como saldo la muerte de un joven identificado como Nimbori Solano Rebolledo, de 22 años.

El hecho ocurrió hacia las 4:25 p. m. en la carrera 3D con calle 50C, cuando la víctima se encontraba en vía pública y fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Según el reporte de las autoridades, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, Solano Rebolledo fue auxiliado y trasladado al Camino 20 de Julio; sin embargo, ingresó sin signos vitales al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información recopilada por investigadores judiciales, el joven había prestado servicio militar en el Ejército Nacional durante el año 2023 y, según registros oficiales, en ese periodo habría sido víctima de un atentado que le ocasionó lesiones en sus piernas.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el hoy occiso presuntamente tendría vínculos con el grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura señalada de actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes y cobros extorsivos en distintos sectores del suroriente de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla también investiga si el crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales, teniendo en cuenta que en la zona delinque el grupo Los Costeños, estructura que tendría injerencia en el sector.