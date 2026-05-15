La Selección Colombia disputará ante Costa Rica su último partido antes de viajar al Mundial 2026. El especial encuentro será en Bogotá, el próximo lunes 1 de junio, a las 6:00 p. m., ya que el Metropolitano de Barranquilla, su sede, está en remodelación.

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Cabe señalar que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que se cambió el día para el partido, ya que inicialmente iba a ser el 29 de mayo, pero por cuestiones logísticas se pasó al 1 de junio.

La FCF señaló que el proceso para la compra de boletería inició el pasado 14 de mayo, y continuará hasta agotar todos los tickets. Según informó, las entradas oficiales para el evento serán vendidas a través de ‘Tu Boleta’.

Además, los días 14 y 15 de mayo serán de venta exclusiva para los clientes Bancolombia, mientras que la ‘venta general’ será a partir del 19 de mayo.

Precios de la boletería

Los precios de la boletería del partido amistoso entre la Selección Colombia y la Selección de Costa Rica, el próximo 1 de junio en el estadio El Campín, son:

Occidental: $490.000 + $70.000 (cargo de servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (cargo de servicio)

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (cargo de servicio)

Norte: $85.000 + $13.000 (cargo de servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (cargo de servicio)

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