El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se ha quedado fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial con otro madridista, Kylian Mbappé, como principal estrella gala.

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Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque “sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones”.

“Es todavía joven”, añadió el seleccionador, que dijo entender la “decepción” que estará experimentando por no figurar en la lista.

Las grandes novedades en los anuncios del seleccionador son la presencia del portero Robin Risser, del Lens, en sustitución de Lucas Chevalier, del París Saint Germain, y la de Jean-Philippe Mateta.

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Sobre su apuesta por Risser como tercer guardameta, indicó que ha hecho “una muy buena temporada” y admitió que Chevalier “puede estar decepcionado”, pero recordó que “no juega desde hace meses”.

El capitán Mbappé fue uno de los primeros que reaccionó en sus redes sociales a la presentación de la lista con un mensaje en el que mostró su “orgullo inmenso por poder una vez más representar a mi país en la mayor de las competiciones. Vamos a tratar de que estéis orgullosos”.

Entre los seleccionados, además de la estrella del Real Madrid, hay otros dos que juegan en la liga española, su compañero Tchouméni también en el Real Madrid y Koundé en el Barcelona.

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Deschamps contó que su lista sobre todo constituye “un grupo” en el que “no están necesariamente los 26 mejores. Es una suma de equilibrios”.

El Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio será la última competición de Deschamps como seleccionador francés, un puesto que lleva desempeñando desde 2012.

A ese respecto, dijo sentir “una emoción particular. Soy consciente de haber hecho ahora cosas que eran las últimas. Pero estoy centrado en este objetivo”.

“Lo más importante -añadió- es el Mundial. Haré otras cosas después, no he tomado la decisión, pero será algo diferente”.

Lista de seleccionados por Deschamps:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA), Robin Risser (Lens/FRA).

Defensas: Jules Koundé (Barcelona/ESP), Lucas Digne (Aston Villa/ING), William Saliba (Arsenal/ING) Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Maxence Lacroix (Crystal Palace/FRA).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/fra), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/FRA).