El ruido exterior en torno a Kylian Mbappé, tras sus días de descanso en Cerdeña, rodean la figura del delantero francés del Real Madrid, quien se entrenó este martes en solitario en la Ciudad deportiva de Valdebebas, en pleno proceso de recuperación de su lesión muscular en la pierna izquierda.

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Hoy su entorno, desde la agencia AFP en París, incluso salió al paso en su defensa para atemperar las críticas que está recibiendo el jugador tras pasar unos días de vacaciones con su pareja, la actriz española Esther Expósito en Cerdeña. Mbappé sigue siendo duda para estar en el Clásico el próximo domingo en el Camp Nou.

“El período de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo”, subrayan las fuentes cercanas al delantero del Real Madrid desde Francia.

Mbappé será sometido mañana miércoles a una resonancia para ver la evolución de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Hoy continuó su tratamiento en el día libre que disfrutó la plantilla. Mañana, día clave para ver si estará o no ante el FC Barcelona en el Clásico.

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Mbappé es líder en la clasificación de máximos goleadores de la Liga española, con 24 goles, seguido del delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, quien suma 21.