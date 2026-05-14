Hacia la 1:40 de la tarde de este jueves 14 de mayo se registró un violento ataque armado en el municipio de Sabanalarga que dejó como saldo un hombre muerto.

Leer más: Patrullero muerto en Estación de Policía en Bogotá era nativo de Usiacurí, Atlántico

EL HERALDO conoció que el hoy occiso fue identificado por las autoridades como Deivis Rafael Mercado Mercado, de 40 años, quien se desempeñaba como mototaxista.

De acuerdo con los moradores del sector, la víctima se encontraba estacionado en el parque conocido como ‘La Santica’, en cercanías a la cancha del Campo Bolívar, ubicada en la calle 10.

En ese momento, dos sujetos en moto lo interceptaron y, sin mediar palabra, el parrillero esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Según testigos, días atrás el hombre había aparecido en un panfleto amenazante de Los Costeños donde lo señalaban de ser un colaborador de un sujeto identificado con el alias de La Santa.

Este medio conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales, una por el delito de tráfico de estupefacientes y otra por porte ilegal de armas de fuego, asimismo presenta dos denuncias por el delito de hurto.

Un equipo conformado por unidades del modelo de servicio orientado a las personas y los territorios, Policía Judicial (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La Policía Nacional dispuso un despliegue especial de patrullajes y actividades operativas en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad, y hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana. Se garantiza absoluta reserva.

Cabe mencionar que, en lo que va del vigente año se han registrado al menos 21 homicidios en el municipio, cifras que alarman a la población ante la escalada de hechos de violencia e inseguridad.