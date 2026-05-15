Los usuarios de WhatsApp comenzarán a tener una nueva opción para interactuar de forma más privada con Meta AI.

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La compañía anunció un modo incógnito que permitirá realizar conversaciones temporales con el asistente de inteligencia artificial sin almacenar registros ni utilizar información previa de otros chats.

La herramienta ya empezó a desplegarse en dispositivos Android, iPhone y la versión web de Meta AI, mientras que próximamente también llegará a las aplicaciones para Windows y macOS.

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Una de las principales características de esta modalidad es que las conversaciones desaparecerán automáticamente y estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo. Según explicó la empresa, ni terceros ni la propia Meta podrán acceder al contenido de esos mensajes.

Pexels La herramienta ya empezó a desplegarse en dispositivos Android, iPhone y la versión web de Meta AI, mientras que próximamente también llegará a las aplicaciones para Windows y macOS.

Además, el asistente no tendrá acceso a conversaciones anteriores ni conservará memoria de las interacciones realizadas dentro del modo privado. Cada chat funcionará como una sesión temporal independiente.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es ofrecer un espacio seguro donde los usuarios puedan consultar ideas, hacer preguntas o explorar temas personales con mayor privacidad.

Por ahora, esta modalidad únicamente admite mensajes de texto. Funciones como creación de imágenes o herramientas multimedia todavía no están habilitadas dentro de los chats incógnitos.

Pexels Los usuarios de WhatsApp comenzarán a tener una nueva opción para interactuar de forma más privada con Meta AI.

Meta también adelantó que trabaja en nuevas funciones para integrar el asistente dentro de conversaciones grupales de WhatsApp. Entre las herramientas previstas aparecen opciones para resumir chats, sugerir respuestas o asistir al usuario sin que los demás integrantes sepan que se utilizó inteligencia artificial.

La empresa reconoció que el funcionamiento privado de estos chats podría generar debates relacionados con investigaciones judiciales o acceso a conversaciones. Sin embargo, sostuvo que el cifrado implementado impide conocer el contenido compartido por los usuarios.

Como parte de las medidas de seguridad, Meta indicó que el sistema podrá sugerir ayuda profesional cuando detecte conversaciones relacionadas con salud mental u otros temas sensibles.