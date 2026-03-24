La conferencia anual de desarrolladores de Apple ya es oficial. La WWDC 2026 comenzará el próximo 8 de junio, en una jornada que promete importantes anuncios para el ecosistema de la marca.

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El evento iniciará a las 12:00 del mediodía hora en Colombia. Además, se conoció que Apple mantendrá el formato que combina transmisión online con experiencias presenciales.

Asimismo, la keynote podrá seguirse en directo desde su página web, la app Apple TV y YouTube. Además, desarrolladores y estudiantes seleccionados asistirán al Apple Park, donde vivirán el evento de manera presencial.

iOS 27 is shaping up to be one of Apple’s biggest updates yet



Smarter AI, a redesigned Siri, satellite upgrades, and even support for a foldable iPhone UI. Expected to be announced at WWDC 2026. pic.twitter.com/HnX1iTTE1X — Apple Club (@applesclubs) March 16, 2026

Uno de los focos principales será la evolución de Apple Intelligence, que busca posicionarse con más fuerza en el mercado. También se esperan avances importantes en Siri, con mejoras en comprensión, respuestas más precisas y la posible integración de funciones más avanzadas tipo chatbot.

El anuncio más esperado será el de iOS 27, que marcará una nueva etapa en los dispositivos de Apple. Entre los rumores destaca la posible llegada de un nuevo sistema operativo enfocado en el hogar inteligente, que podría integrarse con dispositivos como el HomePod.

Apple has officially announced WWDC 2026, set to start on June 8! 🚨



Apple is expected to introduce iOS 27 at the event pic.twitter.com/fr5TzgcYmF — Apple Hub (@theapplehub) March 23, 2026

El evento será accesible para todo el público a través de diferentes plataformas digitales, lo que permitirá seguir cada anuncio en tiempo real desde cualquier lugar.