Tesla cuando llegó a Colombia despertó gran expectativa entre los aficionados a los autos eléctricos.

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Pero esto se fue desdibujando a pocos meses de iniciar sus operaciones comerciales, pues algunos clientes han empezado a señalar inconvenientes relacionados con la compra y la entrega de los vehículos.

La compañía inició su presencia oficial en el país en noviembre de 2025 y habilitó espacios de exhibición en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, y en el Centro Comercial El Tesoro. En estos lugares los interesados pueden ver los modelos y recibir información, aunque la adquisición del automóvil se realiza únicamente a través de la página web de la empresa.

Juan Gutiérrez, uno de los primeros compradores de Tesla a través de la página en noviembre, dice en @CaracolRadio que todavía no les han entregado el carro a pesar de que se los prometieron a finales de febrero.



No ha podido hablar con ningún asesor, todo es automatizado. — Espinosa (@EspinosaRadio) March 12, 2026

En Colombia, la compra de vehículos de Tesla se hace directamente desde su portal oficial. Allí los usuarios eligen el modelo, configuran detalles como el color, el tipo de ruedas o el interior y completan el pago de manera virtual.

Este método forma parte de la estrategia global de la compañía, que evita intermediarios y apuesta por una relación directa entre fabricante y cliente.

X @fixovalle Tesla Model Y

Los centros de experiencia tienen como objetivo acercar a los clientes al producto. Una vez realizada la compra, el seguimiento del pedido y el servicio posventa se gestionan a través de la aplicación móvil de la marca.

Uno de los casos conocidos es el de un cliente que adquirió un Tesla Model 3 por cerca de 110 millones de pesos mediante el sitio web oficial.

Según explicó, el valor del automóvil aumentó aproximadamente cinco millones de pesos pocos días después de haber iniciado la compra. Además, la fecha prevista para recibir el vehículo fue modificada en varias ocasiones.

En un principio se estimó que el carro llegaría entre enero y febrero de 2026. Posteriormente se anunciaron nuevas fechas de entrega: primero el 27 de febrero, luego el 5 de marzo, más tarde el 14 de marzo y finalmente el 18 de marzo.

#NoticiaW | Tesla, la marca de carros eléctricos de Elon Musk, llega a Colombia oficialmente y ya circulan los primeros vehículos en el país → https://t.co/QkoYKHajIl pic.twitter.com/f6Imo3Yf83 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 20, 2025

El comprador aseguró que las respuestas recibidas por parte de la empresa no ofrecían detalles concretos sobre la situación.

En redes sociales han aparecido otros testimonios de compradores que relatan situaciones similares, lo que sugiere que la empresa podría estar enfrentando ajustes logísticos durante sus primeros meses de operación en el país.

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Actualmente las entregas de vehículos se concentran en Bogotá y Medellín. Esto obliga a compradores de otras ciudades a viajar hasta estos lugares para recoger sus autos.

El problema surge cuando las fechas de entrega cambian después de que los clientes ya han organizado sus desplazamientos, generando gastos adicionales y molestias.