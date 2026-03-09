La función de ‘modo adulto’ para su chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT es una de las más esperadas por los usuarios. En principio iba a ser lanzada en diciembre de 2025, se retrasó para el primer trimestre del 2026, pero ahora OpenIA decidió no sacarla.

Leer también: Familia en EE. UU. demanda a Google y señala a Gemini de inducir al suicidio a un hombre en Florida

De acuerdo a los directivos de OpenIA, el retraso se debe a que decidieron concentrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia del sistema, sus capacidades de personalización y la experiencia proactiva del asistente.

La compañía, liderada por Sam Altman, anunció en octubre del año pasado una nueva función para ChatGPT. El llamado ‘modo adulto permitiría a los usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones.

La propuesta surgió junto a un sistema avanzado de verificación de edad diseñado para que el chatbot pueda identificar de forma automática cuando está interactuando con menores de edad.

La directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, explicó en su momento que la función llegaría durante el primer trimestre de 2026, con el fin de reforzar primero las capacidades de predicción de edad del sistema antes de habilitar el acceso a este tipo de contenido.

Ahora, un portavoz de OpenAI confirmó que la compañía decidió aplazar nuevamente el lanzamiento para enfocar los esfuerzos en fortalecer la inteligencia del modelo y avanzar en el desarrollo de sus capacidades de personalidad, según adelantó el periodista Alex Heath en su boletín informativo Sources.

Importante: Apple lanza el MacBook Neo, su portátil más barato: conozca las características del dispositivo

Por ahora OpenAI no ha anunciado otra fecha tentativa para el lanzamiento de la función.