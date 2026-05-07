Las finanzas públicas en el país volvieron a generar preocupación luego de que la CEPAL diera a conocer un nuevo informe con proyecciones poco favorables para la economía de Colombia en 2026. El organismo internacional alertó sobre el deterioro de varios indicadores fiscales y el aumento progresivo del déficit del Gobierno nacional.

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Según el reporte, el panorama económico está marcado por un mayor nivel de gasto público y una caída en los ingresos provenientes de sectores clave como el petróleo y la minería. Esta situación ha incrementado la presión sobre las cuentas del Estado y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país.

En su análisis, la comisión regional señaló que el déficit relacionado con el gasto estatal subió de 2,4 % a 3,6 % entre 2024 y 2025. El documento atribuye este comportamiento al aumento en subsidios, adquisición de bienes y contratación de servicios por parte del Gobierno.

Asimismo, la CEPAL reportó un crecimiento en el gasto de capital, el cual se elevó en 0,7 puntos porcentuales del PIB. El estudio advierte que dichos incrementos no habrían sido sustentados completamente ante los investigadores responsables del informe, situación que despertó nuevas dudas sobre la planificación financiera oficial.

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El organismo también indicó que el aumento del gasto coincidió con una disminución en los ingresos de la Nación. Según el informe, el recaudo registró una variación negativa de 0,5 puntos del PIB durante el periodo evaluado.

La CEPAL explicó que esta reducción está relacionada, en parte, con menores recursos provenientes de las actividades extractivas, especialmente de los sectores minero y petrolero. Aunque los ingresos tributarios tuvieron un leve crecimiento, este no habría alcanzado para compensar el incremento acelerado del gasto público.

Otro de los aspectos relevantes del informe está ligado al comportamiento de los impuestos. El estudio señala que gran parte del aumento en el recaudo se originó en el IVA, gravamen que afecta de manera directa a consumidores y empresas en todo el territorio nacional.

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Finalmente, el documento advierte que la alta dependencia de este tipo de ingresos evidencia las dificultades del Gobierno para estabilizar sus finanzas en un entorno económico complejo. Además, concluye que las presiones fiscales siguen aumentando al mismo tiempo que crecen las obligaciones estatales y persisten los retos para mantener la inversión pública.