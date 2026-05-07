El segundo día de Perrenque Creativo 2026 ha estado marcado por conversaciones alrededor de la innovación digital, las nuevas audiencias y el impacto cultural de las plataformas.

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Uno de los espacios más representativos de esta afirmación, fue el panel ‘TikTok, entretenimiento que funciona’, liderado por Laura Serrano, quien profundizó en la manera en que la aplicación ha transformado el consumo de contenido y la relación entre las marcas y las comunidades.

Durante su intervención, Serrano explicó que el verdadero desafío para las marcas ya no es únicamente captar atención en los primeros segundos de un video, sino lograr una conexión emocional auténtica con la audiencia.

Más allá de los tres segundos

Para Serrano, el éxito del contenido en TikTok está relacionado con la capacidad de generar emociones reales en quienes consumen el contenido. “El reto es ver qué hacemos sentir a la audiencia”, afirmó durante el panel.

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La ejecutiva señaló que la plataforma ha logrado convertirse en un espacio profundamente cultural, donde las personas encuentran contenidos alineados con sus intereses y emociones.

“El algoritmo permite que cada usuario tenga una experiencia distinta y personalizada en su ‘For You Page’, algo que fortalece la cercanía entre creadores, marcas y espectadores. TikTok tiene un modelo impresionante de conectarnos con lo que realmente nos interesa”, indicó, al destacar que dos usuarios difícilmente tendrán el mismo contenido en sus pantallas.

Orlando Amador/El Heraldo Laura Serrano, gerente de alianzas de marcas.

La democratización de las tendencias

Otro de los puntos centrales de la conversación fue el papel de TikTok en la creación y expansión de tendencias globales. Laura aseguró que la plataforma cambió la manera en que nacen los fenómenos culturales, que anteriormente eran impulsados principalmente por celebridades, medios tradicionales o grandes industrias.

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“Hoy las tendencias surgen desde momentos cotidianos y comunidades digitales capaces de viralizar contenidos en cuestión de horas. TikTok tiene el poder de democratizar la cultura”, expresó.

La gerente también destacó que la aplicación permite que cualquier usuario participe activamente en conversaciones globales, convirtiendo situaciones simples o espontáneas en movimientos culturales masivos. Para ella, esa capacidad de amplificación es uno de los mayores diferenciales de la plataforma frente a otras redes sociales.

Las comunidades como motor

Durante el panel, Serrano insistió en que las marcas exitosas dentro de TikTok son aquellas capaces de escuchar a las comunidades y construir contenido junto a ellas, en lugar de limitarse a mensajes publicitarios tradicionales.

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“Aquí les muestro campañas desarrolladas en Estados Unidos con marcas como Vaseline, donde el éxito llegó gracias a la lectura adecuada de conversaciones y comportamientos orgánicos dentro de la plataforma”

La charla cerró con una reflexión sobre el futuro del entretenimiento digital y el papel de las marcas donde la autenticidad, la conversación y la cultura compartida son las herramientas más poderosas para conectar con las nuevas generaciones.