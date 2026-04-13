La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, continúa realizando una serie de actualizaciones buscando el crecimiento adecuado para convertirse en la plataforma más usada.

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Ahora, X está preparando el lanzamiento de XChat, una aplicación independiente centrada en conversaciones cifradas y sin distracciones, que podría llegar en cuestión de días.

Reportes recientes indican que la app ya apareció en la tienda de Apple con una fecha estimada de lanzamiento para el 17 de abril.

Especialistas señalan que XChat no se trata de una simple app de mensajería, sino que buscará redefinir la comunicación en la misma plataforma.

De acuerdo a un resumen hecho por ChatGPT, la nueva función buscará reemplazar los mensajes directos (DM) pero con nuevas funciones.

Buscará combinar mensajería, llamadas y envío de contenido.

Funciones principales que traerá XChat, según ChatGPT

Mensajería completa

Envío de textos, emojis y reacciones

Chats individuales y grupales

Mensajes temporales (que se borran solos)

Notas de voz y llamadas

Mensajes de voz

Llamadas de audio

Videollamadas directamente desde la app

Envío de archivos

Imágenes, videos y documentos

Compartir prácticamente cualquier tipo de archivo

Mayor privacidad

Cifrado de mensajes (tipo extremo a extremo)

No requiere número de teléfono para usarlo

Chats avanzados

Grupos más completos

Reacciones a mensajes

Modo “vanish” (mensajes que desaparecen)

Todas estas funciones en XChat tienen la intención de competir con plataformas como WhatsApp, Telegram o Signal.