Una colombiana estuvo al frente de uno de los momentos más críticos de la misión Artemis II.

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Se trata de Liliana Villareal, quien lideró todo el operativo de recuperación tras el regreso de la nave Orión a la Tierra, el pasado viernes 10 de abril de 2026.

Mientras la cápsula ingresaba a la atmósfera a más de 38.000 kilómetros por hora, una de las fases más peligrosas del viaje, se produjo un apagón de comunicaciones durante varios minutos.

Video de la reentrada a la atmósfera de la nave espacial Orion de Artemis 1.



25 minutos comprimidos a poco más de un minuto.



Crédito: NASA pic.twitter.com/Hxg0ytsikX — Somos Cosmos (@SomosCosmos_) April 10, 2026

Superado ese momento, la misión retomó contacto y logró completar con éxito el amerizaje en el océano Pacífico.

A las 7:07 p. m. (hora de Colombia), los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen tocaron el agua, dando paso a una operación milimétrica encabezada por Villareal.

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Los cuatro astronautas de la misión @NASAArtemis II han sido evacuados con éxito de la nave espacial Orion tras su amerizaje y se encuentran ahora a bordo del buque USS John P. Murtha. A continuación, serán trasladados a la enfermería, donde se les realizarán los exámenes… pic.twitter.com/hXRtxOxPug — NASA en español (@NASA_es) April 11, 2026

La ingeniera colombiana coordinó junto a la Armada de Estados Unidos cada paso del protocolo, desde la extracción de los tripulantes de la cápsula hasta su traslado en helicóptero al buque USS John P. Murtha, donde recibieron atención médica.

Durante la transmisión oficial de la NASA, Villareal no ocultó su emoción. Aseguró sentirse aliviada y orgullosa del equipo, destacando que la misión fue posible gracias al trabajo conjunto.

#ArtemisII | Liliana Villarreal, la colombiana que dirigió el aterrizaje y la recuperación de la misión lunar para la NASA, ofreció un sentido mensaje luego del exitoso amerizaje de la cápsula Orión.



"Queremos empoderar a las personas para que sepan que pueden hacer esto”, dijo… pic.twitter.com/yJc7WpsZ39 — Minuto60 (@minuto60com) April 11, 2026

Aun así, dejó claro que su labor no terminaba ahí, pues la recuperación de la cápsula seguía en proceso.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando recordó sus raíces. Señaló que era nacida en Colombia, contó que su sueño de trabajar en la exploración espacial nació desde niña, cuando visitó un centro de la NASA y conoció la historia de las misiones Apolo.

Cortesía NASA Liliana Villarreal, ingeniera aeroespacial cartagenera.

“Nací en Colombia y tenía 10 años cuando nos mudamos a Estados Unidos. Pero cuando tenía 7 años mi familia me llevó al centro de visitantes de la Nasa, y ahí fue donde aprendí sobre Apolo cuando fuimos a la Luna, y aprendí sobre astronautas, y esa historia fue la que realmente me impulsó a querer estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y a querer ser astronauta, y creo que este programa Artemis va a hacer exactamente eso con jóvenes, niños y niñas. Todos pueden hacerlo, estar en la Nasa, si yo lo hice, ellos también pueden hacerlo y los programas Artemis van a inspirar a todo el mundo, eso me pone muy feliz”, dijo.

Su historia se convirtió en un mensaje de inspiración, pues aseguró que cualquier niño o joven puede llegar a la NASA con esfuerzo y disciplina, y que programas como Artemis están diseñados precisamente para motivar a nuevas generaciones.