El vínculo entre las personas y sus mascotas sigue fortaleciéndose en Colombia y cada vez son más los hogares que consideran a perros y gatos como parte fundamental de la familia.

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De acuerdo con cifras del Pet Food Institute (PFI), entre el 60 % y 67 % de las familias colombianas tienen actualmente al menos una mascota, una cifra que evidencia un crecimiento importante frente al 48 % registrado en 2020, señaló Noticias Caracol.

El aumento en la convivencia con animales domésticos también ha despertado el interés por entender mejor sus comportamientos, emociones y formas de comunicación.

Imagen de Freepik De acuerdo con cifras del Pet Food Institute (PFI), entre el 60 % y 67 % de las familias colombianas tienen actualmente al menos una mascota, una cifra que evidencia un crecimiento importante frente al 48 % registrado en 2020.

En medio de esa búsqueda, una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial comenzó a llamar la atención a nivel internacional por su intención de interpretar el lenguaje de perros y gatos.

¿Qué es Pettichat?

Se trata de Pettichat, un sistema desarrollado en China que utiliza IA para analizar sonidos, expresiones y comportamientos de las mascotas con el objetivo de traducir lo que podrían estar intentando comunicar. Sus creadores aseguran que la tecnología busca alcanzar hasta un 95 % de precisión en la interpretación.

Aunque la herramienta no pretende que los animales “hablen” como en las películas, sí intenta convertir ciertos sonidos o reacciones en mensajes comprensibles para los humanos. Frases como “déjame tranquilo” o “no me gusta eso” serían algunas de las interpretaciones que la plataforma podría ofrecer a los dueños.

magnific.com Imagen referencial de un perro solo en casa.

Según sus desarrolladores, Pettichat puede analizar automáticamente los sonidos de una mascota y entregar una interpretación en aproximadamente 1,2 segundos, sin necesidad de botones o comandos manuales.

La aplicación también incluye funciones de geolocalización que permiten establecer zonas seguras para las mascotas. De esta manera, los usuarios pueden recibir alertas en el celular cuando el animal se aleja del área definida previamente.

Sin embargo, expertos en comportamiento animal aseguran que la comunicación entre humanos y mascotas siempre ha existido, incluso sin necesidad de tecnología avanzada. La médica veterinaria Carolina Alaguna explicó que perros y gatos aprenden a expresar sus necesidades a través de rutinas, movimientos, sonidos y actitudes que las personas terminan reconociendo con el tiempo.

La especialista señaló además que los perros son capaces de identificar cambios en el tono de voz y asociar ciertas acciones o prendas de vestir con actividades específicas, como salir a caminar o la hora de comer.