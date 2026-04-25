El cuidado de las mascotas va mucho más allá de alimentarlas y brindarles cariño.

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Durante el Día Mundial del Veterinario, se recuerda la importancia de los controles médicos regulares y el papel fundamental que cumplen estos profesionales en la salud animal y pública.

La fecha fue impulsada por la World Veterinary Association para poner en evidencia que el bienestar de perros y gatos está directamente relacionado con la prevención de enfermedades, incluyendo aquellas que pueden transmitirse a los humanos.

Pexels La fecha fue impulsada por la World Veterinary Association para poner en evidencia que el bienestar de perros y gatos está directamente relacionado con la prevención de enfermedades, incluyendo aquellas que pueden transmitirse a los humanos.

A veces muchas mascotas aparentan estar sanas, especialistas como la American Humane Society recomiendan realizar chequeos veterinarios al menos una vez al año. En el caso de los gatos, esto es aún más importante, ya que suelen ocultar síntomas de dolor o enfermedad.

Un control rutinario incluye la revisión de órganos, piel, articulaciones, sistema digestivo y análisis de laboratorio para detectar enfermedades silenciosas. Estas evaluaciones permiten actuar a tiempo y mejorar la calidad de vida de los animales.

En el caso de los gatos, esto es aún más importante, ya que suelen ocultar síntomas de dolor o enfermedad.

¿Cómo hacer que la visita al veterinario sea menos estresante para las mascotas?

Para muchos animales, acudir al veterinario puede ser una experiencia incómoda. Factores como los olores, sonidos o la manipulación pueden generar miedo o ansiedad.

Instituciones como el College of Veterinary Medicine de Cornell University recomiendan estrategias simples como las “visitas felices”, que consisten en llevar a la mascota al consultorio sin necesidad de un procedimiento, solo para que asocie el lugar con experiencias positivas.

Para muchos animales, acudir al veterinario puede ser una experiencia incómoda. Factores como los olores, sonidos o la manipulación pueden generar miedo o ansiedad.

También es clave el entrenamiento en casa acostumbrar al animal a que le toquen patas, orejas o boca ayuda a que el examen sea más sencillo. Llevar premios, juguetes o elementos familiares puede marcar una gran diferencia.

Los gatos suelen ser más sensibles al cambio de entorno. Según International Cat Care, es importante transportarlos en guacales cómodos, con olores familiares, y evitar cambios bruscos que aumenten su estrés.

Dejar el transportador visible en casa días antes del traslado y realizar trayectos cortos en carro puede ayudar a que se sientan más seguros.

Asimismo, organizaciones como el American Kennel Club advierten que síntomas como vómitos constantes, diarrea, pérdida de apetito, dificultad para respirar o cambios de comportamiento requieren atención veterinaria inmediata.

Reconocer estos signos a tiempo puede ser determinante para la salud de tu mascota.

Para finalizar, siempre tenga a la mano el contacto de clínicas veterinarias, contar con un botiquín básico y conocer el comportamiento habitual de tu mascota son acciones fundamentales para actuar con rapidez ante cualquier situación.