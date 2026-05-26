Después de años de búsqueda musical, experiencias personales, evolución artística y transformación humana, Lowe León presenta oficialmente su primer álbum tropical urbano: “Se metió el León”, una producción de 13 canciones que representa el proyecto más importante y auténtico de su carrera.

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Más que un álbum, “Se metió el León” es una catarsis emocional convertida en música. Cada canción nace de experiencias reales, momentos de vida, aprendizajes, caídas, amores, pérdidas y renacimientos que hoy toman forma a través del merengue urbano, la bachata y una nueva identidad sonora que el artista venía construyendo silenciosamente desde hace años.

Uno de los elementos más importantes de esta producción fue encontrar un sonido que realmente conectara con sus raíces y con el sentimiento del pueblo caribeño y costeño. Un sonido alegre, poderoso, emocional y tropical, pero al mismo tiempo moderno y global.

Dentro de esa evolución musical nace el AfroMerengue, propuesta con la que Lowe León marca oficialmente una nueva etapa artística. Una fusión entre los patrones rítmicos de la música africana y la base tradicional del merengue, creando una energía fresca, vibrante y profundamente identitaria. Por esa razón, el focus track del álbum es “El Rey”, una canción que simboliza la fuerza, seguridad y evolución musical de esta nueva etapa.

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El tema representa la consolidación de un sonido que busca conectar la cultura caribeña con las nuevas generaciones y posicionar el AfroMerengue como una propuesta internacional.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales.