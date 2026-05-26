La Alcaldía de Barranquilla obtuvo el nivel Oro en la certificación LEED for Cities, otorgada por Green Business Certification Inc. (GBCI), el estándar más alto a nivel mundial para medir el desempeño ambiental y urbano de las ciudades.

Así lo anunció el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, tras destacar que este reconocimiento valida que la ciudad cumple con altos estándares de sostenibilidad, resiliencia y desarrollo urbano moderno, comparándose con las mejores ciudades del mundo.

“Barranquilla entra en el mapa mundial de las ciudades sostenibles con la certificación LEED Gold. Este reconocimiento internacional acredita a nuestra ciudad como referente en sostenibilidad, resiliencia y desarrollo urbano moderno bajo estándares ambientales de talla mundial. La certificación LEED for Cities evalúa indicadores clave como calidad del aire, movilidad, energía, agua, manejo de residuos, resiliencia climática, espacios públicos y calidad de vida. Obtener nivel Gold nos ubica entre las ciudades con mejor desempeño sostenible a nivel internacional y fortalece nuestra capacidad para atraer inversión, cooperación y proyectos que sigan transformando a Barranquilla y llevándola a otro nivel”, dijo Char.

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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que en español traduce Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es el sistema de certificación de sostenibilidad más reconocido del mundo, creado en Estados Unidos para evaluar qué tan sostenibles son edificios, comunidades y ciudades.

LEED for Cities, evalúa cómo una ciudad protege el medioambiente, mejora la calidad de vida de sus habitantes, usa eficientemente la energía y el agua, impulsa la movilidad sostenible, reduce las emisiones contaminantes, fortalece la resiliencia y la planeación urbana. Es decir, LEED es un sello internacional de calidad sostenible, y cuando una ciudad obtiene LEED Gold, significa que cumple estándares globales avanzados de desarrollo urbano sostenible y gestión moderna de ciudad.

El poder obtener el nivel Gold ubica a Barranquilla en el pódium de los rangos más altos de la certificación,evidenciando que la ciudad está entre las de mejor desempeño sostenible a nivel internacional.

Los beneficios

Estos reconocimientos reflejan que la administración del alcalde Alejandro Char gobierna con políticas claras, orientadas al bienestar de los barranquilleros y al futuro de la ciudad.

LEED Gold contribuye a que la ciudad pueda atraer más inversión y empleo, porque las empresas confían más en ciudades con buena gestión ambiental; respaldan la confianza para la financiación verde, permitiendo conseguir recursos para proyectos de parques, energías limpias, proyectos ambientales, entre otros.

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Asimismo, impulsan la imagen de la ciudad, pues posiciona a Barranquilla como un destino atractivo para turismo, eventos e inversión extranjera.

Con este logro, la ciudad se posiciona entre las ciudades mejor evaluadas en estándares urbanos globales y refuerza su modelo de desarrollo sostenible dentro del Plan de Desarrollo ‘Barranquilla a Otro Nivel’.